En La Plata desafían a la cuarentena: gente por todos lados y autos como si fuera laborable

Hoy sí que la cuarentena parece no importarle a muchos platenses ya que las calles están llenas de gente y los autos circulan como cualquier día laborable. Luego de los feriados en donde la circulación fue casi nula, ayer empezó a verse más movimiento y hoy directamente las calles se volvieron a coparse como si el coronavirus hubiera pasado de largo por la Ciudad cuando está más presente que nunca tras la confirmación de dos casos.

En ese marco, los controlen escasean dentro del casco urbano y los barrios de la periferia, y sólo quedaron circunscriptos a los accesos. En las paradas de micros la gente hace cola y, como ya lo reflejó eldia.com esta mañana, los cajeros "explotaron" de jubilados que intentaban sacar sus sueldos ya que hoy es la fecha de cobro para parte de los empleados que no están actividad de la administración pública bonaerense. También en las plazas se pude ver a grupos de chicos y jóvenes jugando, o parejas sentadas en los bancos "disfrutando" al aire libre.

La violación al aislamiento social, obligatorio y preventivo decretado por el gobierno nacional se hizo notorio desde las primeras horas de hoy y con el correr de las horas se fue incrementando el movimiento. Fueron muchos los llamados recibidos a la redacción de EL DIA y los mensajes al WhatsApp (+5492214779896) para dar cuenta de este panorama que se repetía en cada rincón de la Ciudad y para expresar el temor al contagio del covid19 que ya infectó a más de medio millón de personas en el mundo y que en nuestro país se cobró 13 vidas hasta el momento.

Romero parece no haberse enterado del primer caso confirmado

Las calles de Melchor Romero, la localidad en donde se registró el primer caso de coronavirus del partido de La Plata, amanecieron hoy con gran circulación de vecinos y una insólita cola de dos cuadras para retirar dinero del único cajero que hay en el centro del pueblo. Una patrulla de la Policía de la Provincia de Buenos Aires repetía su pedido de mantener distancia entre la ubicación del cajero, en la sede de la Cooperativa de Agua Potable en 519 y 169; y la esquina de avenida 520 y 169.

Los vecinos que circulaban para ir a supermercados y farmacia, vieron con preocupación al centenar de personas, con familias y chicos, que durante horas hicieron cola en la calle para acceder al cajero. En el populoso barrio existen sólo dos terminales de la red del Banco Provincia: uno en la Cooperativa de Agua y el otro adentro del hospital "Dr. Alejandro Korn". "Nunca se atendió al pedido de sumar cajeros automáticos, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional de la región y la presencia de instituciones públicas como el hospital y las cárceles", dijo el vecino Enrique Pérez Balceddo.

"Nos preocupa la aparición de un caso de coronavirus a tres cuadras del conjunto de salas de internación psiquiátrica de Melchor Romero, con pacientes que en su mayoría superan los 65 años y deambulan por la zona; y frente al sistema de cárceles y el Instituto de Menores "Almafuerte"; lo que convierte a la región en una zona de alto riesgo de propagación del virus, por la presencia de esas instituciones cerradas y asentamientos ubicados detrás del hospital de Romero.

Otros barrios con tránsito "normal"

Una vecina de 137 y 607 contó que en su barrio "hay tránsito normal. No puedo creer que tanta gente tenga permiso para circular". Indignada, agregó: "Acá no hay nadie controlando y hasta anda gente caminando por la calle. Desde la 137 y 72, camino a Arana, pasan camiones, autos, motos y bicis".

En la zona de Plaza España también reportaron que "anda mucha gente, parece un día normal", mientras que en Los Hornos pintaron un panorama similar: "La gente sale de a dos y de a tres al cajero. Se ponen a charlar como si fuera todo normal y no pasara nada. Creo que ver toda la gente que muere en Italia no está sirviendo. Acá en Los Hornos no hay control de nada".

"Soy del barrio La Loma y quería denunciar la cantidad de movimiento que hay en la zona, puntualmente por la avenida 44", sostuvo un lector de EL DIA. Y agregó que "me trasladé a comprar agua para consumo y pasé con el auto por el cajero de 44 entre 27 y 28. Es impresionante la cantidad de gente que esta haciendo la cola, sumado al movimiento continuo por los diferentes negocios que hay en las cercanías. La gente empezó a cobrar a partir del día de hoy, debería adoptar medidas acordes para evitar la acumulación de gente en los cajeros y los negocios. Es un caos, no hay controles".