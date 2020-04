Apuran armado de comisiones en la Legislatura para tratar proyectos vinculados a la pandemia

El Senado y la Cámara de Diputados bonaerense avanzarán a partir del lunes de la semana que viene con la conformación de un grupo de comisiones legislativas que trabajarán sobre proyectos de ley vinculados a medidas de emergencia en el marco de la pandemia de coronavirus, que romperán el período de inactividad parlamentaria que en la Provincia ya se extiende desde enero pasado.

Este fin de semana, en el oficialismo y oposición comenzarán las conversaciones por los nombres que se pondrán sobre la mesa para la presidencia y las vocalías de las comisiones que se pondrán en marcha, que no serán todas sino, por ahora, sólo las más importantes y aquellas que tengan impacto en temas vinculados a coronavirus.

El tema formó parte de la reunión virtual, vía Zoom,. que mantuvieron ayer los senadores de Juntos por el Cambio con María Eugenia Vidal, donde la ex gobernadora bajó línea y escuchó propuestas sobre el escenario actual en el marco de la pandemia.

En la oposición ya habían comenzado a mover en los últimos días proyectos de modificación de los reglamentos internos en las cámaras para habilitar modalidades de trabajo legislativo a distancia, de forma tal de salir del extenso parate parlamentario. La última vez que las cámaras sesionaron fue los primeros días de enero, cuando se sancionó la Ley Impositiva que mandó Axel Kicillof.

Desde entonces, más allá del discurso del gobernador ante la Asamblea, la Legislatura no tuvo actividad. El principal obstáculo fue que no se pudieron conformar las comisiones, desde donde avanza todo el trabajo parlamentario. Cuando el oficialismo y la oposición habían comenzado a negociar por el tema, la declaración de emergencia sanitaria por el coronavirus hizo que todas las conversaciones queden en stand by.

Y si bien en una reunión mantenida la semana pasada los jefes de los bloques opositores le ofrecieron a Kicillof sesionar para tratar cualquier proyecto que se necesite en este contexto, desde el Gobierno la decisión fue que la Legislatura siga sin actividad. Ahora, ya comenzaron a surgir voces desde todos los bloques que reclaman "recuperar la dinámica parlamentaria" en este contexto de emergencia sanitaria y social.

Donde la cuestión está más avanzada es en el Senado. Allí, dicen tanto en el oficialismo como la oposición, hay conversaciones con la idea de tener conformadas para la semana que viene al menos tres comisiones, que puedan empezar a trabajar sobre distintos proyectos ingresados en los últimos días vinculados al nuevo escenario de pandemia y emergencia social.

Salud, Seguridad y Presupuesto serían las primeras comisiones creadas en la Cámara alta, donde Juntos por el Cambio tiene mayoría y aspira a quedarse con sillones de peso en las tres.

En Diputados, en tanto, las conversaciones no están tan avanzadas. Por lo pronto, la idea es activar sólo la comisión de Salud, que comenzaría a trabajar a través de trabajo a distancia con video llamadas.