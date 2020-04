Cruce en Ensenada: Secco dijo que no convoca a la oposición porque "se levantan a las 12"

Ni en plena pandemia se terminan los fuertes cruces entre el oficialismo kirchmerista y Juntos por el Cambio en Ensenada. Los ediles de la oposición salieron denunciar que el intendente Mario Secco no los ha convocado a trabajar en la emergencia y "no ha respondido" a una serie de propuestas que le enviaron a través de un documento entre las que se incluyen medidas de alivio fiscal a los contribuyentes y sectores más vulnerables. La respuesta de Secco fue que esos concejales "se levantan al mediodía, la van de vagos y no tengo tiempo de esperarlos".

La polémica gira en torno a un documento que Juntos por el Cambio Ensenada le envió al intendente y de manera virtual al Concejo Deliberante en el que proponen la creación de un "comité de crisis" en el que, señalan "pretendemos colaborar, realizar un trabajo conjunto entre todas las fuerzas políticas en el monitoreo y control , entendiendo que cuantos más funcionarios públicos seamos los que controlamos, sin importar el partido político al que pertenezcamos, más y mejores respuestas vamos a poder darle a los ensenadenses".

En ese marco propusieron "establecer reducciones de la Tasa de Servicios Generales a toda la población, priorizando a los jubilados y pensionados" y otras medidas como pedir cajeros automáticos móviles en El Dique, Punta Lara y otros puntos del centro de la ciudad, incrementar la presencia policial" y otras medidas de higiene.

Ante la falta de respuesta oficial a esas propuestas, la presidenta del bloque opositor, María Marta Gianattasio formuló duras críticas a Secco y su respuesta fue que "a los que se levantan al mediodía y la van de vagos no tengo tiempo para perder esperando. Me levanto a las 6 de la mañana y llego a mi casa recién a las 11 de la noche por lo que no tengo ganas de atender a estos que me quieren decir lo que tengo que hacer de forma egoísta como lo vienen haciendo y nunca han aportado nada".

Secco retrucó las propuestas de la oposición al señalar que " en Ensenada no pagan impuestos ni los desocupados ni los jubilados que cobran la mínima, así que no vengan a hacer show con el asunto de las tasas".

"Si quieren colaborar que vayan a embolsar mercaderías de las que estamos repartiendo, como repartimos casa por casa las tarjetas Alimentar. Los concejales tienen la clave Rafam, pueden ver lo que el municipio compra o deja de comprar. Que no hagan show, que se queden en su casa, es lo mejor que pueden hacer".

Desde la oposición Gianattasio calificó el mensaje de Secco como "violento y descalificador" y sostuvo que "nuestra misión es llamar la atención sobre temas sensibles, como lo es consolidar un fondo de emergencia con aportes de las empresas del Polo Petroquímico para la compra de respiradores de modo de preparar a la ciudad realmente para la emergencia".

"El intendente no previó (nadie se lo advirtió) sobre la aglomeración del primer dia de cobro de los haberes de los jubilados. Secco cree que la democracia solo sirve para ganar elecciones y actúa como un concejal recién inciado y niega lo que el presidente de la Nación pidió en el decreto de la cuarentena", señaló la concejala opositora.