El mundo del deporte no escapa a la incertidumbre

Es como una película que se detuvo en el tiempo. El mundo del deporte está inmovilizado en todo el planeta; mientras tantos los atletas tratar de no perder la condición física entrenando en sus casas, donde cumplen con la llamada cuarentena. Claro que no es lo mismo, ya que se comienzan a sentir los efectos y las consecuencias después de varios días, sobre todo para aquellos que practican actividades en conjunto como es el caso del hockey sobre césped, handball, básquet, vóley, futbol, etc.

En lo que se refiere al hockey metropolitano, este medio pudo averiguar por medio de fuentes confiables, que la autoridades de la Asociación Amateur de Buenos Aires se encuentra planteando la reorganización del torneo de damas y caballeros. “Este primer semestre está perdido. Además tampoco no sabemos cuándo y cómo se puede levantar el aislamiento social obligatorio que impuso desde el gobierno nacional”, sostuvo.

En principio en la sede de la AHBA existe un “borrador” para el torneo metropolitano en ambas ramas (femenino y masculino) a una sola rueda, en principio, se había programado para esta temporada a dos rondas con partidos de ida y vuelta. Lo que es prácticamente un hecho es que no va haber descensos en ninguna de las categorías, pero el inicio es una incógnita. “No tenemos ni idea, pero podría ser después de junio; aunque también es algo aventurado decirlo, porque en realidad no se sabe cómo puede seguir el desarrollo de este virus”, remarcó la fuente consultada.

En este caso hay involucradas seis instituciones involucradas de nuestra ciudad: Santa Bárbara, Universitario, Estudiantes, Gimnasia, San Luis y Everton. Con respecto la entidad Decana iba a comenzar a participar este año en lo que se refería al ámbito del hockey metropolitano con un equipo femenino.

En lo que se refiere al handball tampoco está exento de todo esta problemática. Estudiantes, tanto en damas como en caballeros, iban a comenzar a jugar el torneo Apertura metropolitano de Liga de Honor y Primera División -respectivamente- cuando el gobierno decretó la cuarentena en todo el territorio nacional.

En la sede de la Femebal (Federación Metropolitana de Balonmano) tampoco hay datos concretos, ni tampoco se avizora una fecha cuando puede volver la actividad. Es todo una gran incógnita. Se dejó trascender como posible fecha después de junio. “Es todo muy aventurado”, le dijo una fuente ante la consulta de este medio.

Como en el hockey, el handball se maneja la posibilidad que se dispute solamente un torneo y que tampoco haya descenso tanto en masculino como en femeninos, pero está por verse. Lo único que reina es una marcada incertidumbre en torno a lo que pueda suceder.

Por su parte, la Federación Metropolitano de Voleibol (FMV) emitió un comunicado en las últimas horas al respecto. “Continuando con la total aceptación y aplicación de las medidas de prevención de contagio del COVID-19 anunciadas en las pasadas semanas por los distintos organismos gubernamentales, el Consejo Directivo de la Federación Metropolitana de Voleibol se reunió en forma virtual el lunes 13 de abril con el objeto de evaluar la coyuntura y trazar un plan de contingencia, resumido en las siguientes resoluciones:

Teniendo en cuenta que durante el presente año no es recomendable realizar eventos masivos, las cuatro Super fechas y el programa “Haciendo por los pibes” fueron cancelados.

En lo que tiene que ver con las distintas selecciones metropolitanas, por este año, no serán convocadas y las ya convocadas serán desafectadas, ya que no se enviará ninguna delegación a competir al interior del país. Asimismo quedan suspendidos para este año todos los programas bajo la órbita de la Secretaria Técnica (Subcomisión de minivoley, vóley media, vóley sentado, el vóley va a la escuela, y el vóley en la Villa 31). Una vez levantado el cese de actividades deportivas, se evaluará la factibilidad de retomar los programas anteriormente mencionados.

A cerca de las competencias en curso quedan cancelados todos los torneos 2020, hayan o no comenzado, estén o no sorteados. Los mismos serán reprogramados, siguiendo los siguientes criterios:

División de Honor: Desde que se pueda dar inicio a la actividad hasta Diciembre, sin descensos.

Superiores: La acción hasta diciembre, sin descensos y con dos ascensos por categoría (a determinar de acuerdo al formato de disputa).

Inferiores: En principio, la premisa es no iniciar antes del inicio de las clases. Se intentará dar un tiempo prudencial para la vuelta a los entrenamientos y la puesta a punto de los equipos para poder iniciar la competencia. En el momento oportuno, y cuando tengamos más precisiones del tipo de torneo a disputarse, se definirá la cantidad de partidos, ascensos y descensos. La idea es jugar un torneo de 15 fechas, todos contra todos, en formato de ida solamente.

En este caso se ven sujetos a las normas dictadas por la FMV, los equipos platense de Gimnasia, Estudiantes Banco Provincia y Universitario. En lo que respecta a la Liga Argentina de Vóley fue declarada “desierta” por la FEVA por lo que esta temporada no habrá campeón. En el caso de las mujeres se había jugado la primera fase y ya estaba el orden para la segunda fase.