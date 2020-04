Su hija no pudo festejar el cumple de 15 y él le escribió una canción que se hizo viral

Un músico platense que no pudo compartir el cumpleaños de 15 con su hija tuvo una maravillosa iniciativa para regalarle: le escribió una canción y se viralizó en las redes sociales.

Él se llama Emiliano y le dicen Milo, y ella se llama Manuela y no pudo cumplir con la celebración de su fiesta después de haberla preparado durante mucho tiempo. Ante esta situación, su papá la sorprendió componiendo un tema especial y profundo en el cual destaca lo positivo del momento. “Dejá que sea Lo que no esperas. Resulta ser, la mejor manera”, dice un fragmento, mientras que en otro le pide a su hija que cuide su sonrisa: “Tu sonrisa, Más viral que esta pandemia Cuídala bien”

La canción, que surgió un día antes del cumple se llama “15 abriles”, y fue interpretada vía redes sociales ya que ese día Manuela se encontraba en la casa de su mamá y no pudo recibir el saludo de su padre en persona.

Según contó Milo, más allá de la triste situación de no haber tenido un festejo convencional, su hija sintió el amor de sus amigos que se las ingeniaron para hacerle pasar un buen momento al menos a la distancia.

“Soy músico y estábamos con los preparativos para los 15 que era el 9 de abril y lo tuvimos que suspender. Y bueno, la noche anterior no sabía qué podía regalarle, algo que no se compre con dinero y escribí esta canción. Se la canté el día de su cumpleaños, ella no lo podía creer, estaba contenta”, le contó a EL DIA.

Y aseguró que dentro de tanta mala, su hija recibió el amor verdadero de familiares y amigos: “Con la madre habíamos propuesto que le envíen videos y fue hermoso para ella porque muchos amigos nuestros aparecieron contando historias de cuando era bebé, haciendo bailes y canciones, videos con saludos de sus amigos también muy creativos. Recibió amor real y verdadero, que por ahí a veces con las fiestas uno va con un regalo, come y se va y esa es la forma de participar, pero esta vez fue diferente, la gente se las ingenió para estar cerca de ella, desde sus casas”

En el posteo en cuestión, el propio Milo escribió: “Felices 15 Abriles Manuelita de mi corazón...Que Regalo !!! Esta quietud, esta calma, este silencio del mundo rendido a los pies de Dios,...está unidad, este mensaje en el alma. Esta oportunidad de “Despertar”, de salirse del juego mecánico y estructurado donde manda el dinero, generando así miedo, íra, odio, envidia, celos y tantos otros males de este mundo. Es tiempo de viajar hacia adentro, de comprender, de aprender y de conectar con lo único Real y Verdadero que es el AMOR...Feliz Cumpleaños hija”

Ya con el posteo consumado y el regalo en "manos" de Manuela, al autor lo sorprendió la viralización: "Me Sorprendió, la verdad que como músico uno siempre espera llegar a los medios y esto fue todo lo contrario. La hice para ella y se empezó a viralizar, la verdad que fue una sorpresa porque no era la idea"

LA LETRA

Valiente ojos de miel

Piel morena

Manchita de café

Sobreviviente

Ya no arrastras de los pelos

Tu muñeca despeinada

Ya no mojas la cama

Ni despiertas en el suelo

No tengas miedo

Sigue bailando

Dejá que sea

Lo que no esperas

Resulta ser la mejor manera

Aunque me hagas renegar

Sos mi estrella

Esa luz que alumbra mi oscuridad

Tu sonrisa,

Más viral que esta pandemia

Cuídala bien

Que no se borre con las penas

Quince abriles van llegando

Y este otoño en cuarentena

No es lo que esperabas

Solo es lo que nos queda

Yo no puedo retenerte

Para siempre en mi trinchera

Pero nunca olvides

Que estoy para lo que sea

Desconfía que allá afuera

Nada es lo que parece

La gente va dormida

Tras sus propios intereses

Escucha el corazón

Es verdad que nunca miente

Confía en él...

No tengas miedo

Sigue bailando

Dejá que sea

Lo que no esperas

Resulta ser, la mejor manera

Sigue bailando

Aunque creas que te arrastra la tormenta

Siempre pasará, siempre pasará

Grabatelo bien