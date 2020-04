“Gimnasia me robó el corazón”

Estas semanas de aislamiento por la cuarentena no aíslan a Diego Armando Maradona de su pasión por el fútbol y sus ganas de estar en cada detalle como entrenador de Gimnasia. El Diez respira y habla de fútbol desde que se levanta hasta que se acuesta. En su casa de Bella Vista, el mejor jugador de todos los tiempos atendió el requerimiento periodístico de esta diario y se tomó un largo rato para pasar por todos los temas de actualidad.

Diego aprovecha la cuarentena para seguir adelante con la rehabilitación de su rodilla y cumple una rutina que incluye los trabajos kinésicos y también un rato de actividad aeróbica, en la bicicleta fija que tiene instalada en uno de los salones de su casa, como se ve en la producción de fotos para este diario que acompaña esta entrevista.

El teléfono no para de sonar y charla todos los días con sus compañeros del cuerpo técnico para estar al frente del organigrama general de tareas que cada uno de los integrantes del plantel profesional albiazul debe llevar adelante en su casa para no perder estado de forma durante la cuarentena obligatoria. Más allá de saber por todos sus años de fútbol que cuando tenga a todos “sus muchachos” en Abasto, les llevará un tiempo ponerlos finos en la preparación, de todas maneras arenga y motiva a través del WhatsApp y del Skype a cada uno de sus dirigidos. Días atrás, el entrerriano Eric Ramírez contó con una sonrisa la felicidad que le produjo un llamado de Maradona para interiorizarse acerca de cómo venía llevando la cuarentena. Lo propio hizo el paraguayo Víctor Ayala, quien contó que no es muy apegado al celular, pero que se sorprendió gratamente con una comunicación del DT para supervisar sus cuidados y entrenamientos diarios.

Pero las charlas van más allá de la cuestión puntual de las tareas a distancia. Diego quiere tener a todos motivados aún en este difícil momento que atraviesa el mundo entero por la pandemia y los quiere listos para lo que viene: “no se sabe qué determinación se tomará con el fútbol en su debido momento, por eso tenemos que estar preparados para cualquier escenario”, le dijo el Diez a EL DIA. No quiere dejar ningún detalle librado al azar, ni dar la más mínima ventaja cuando la pelota empiece a rodar nuevamente.

Diego planifica, habla con sus compañeros del cuerpo técnico, charla una vez al día con el titular mens sana, Gabriel Pellegrino, para ver cómo se acomodan las cosas en el club y también está atento a la realidad. Desde hace semanas motoriza una ayuda para que los jugadores del Ascenso, los más humildes, no la pasen mal en el parate y en la entrevista con este diario cuenta porqué retomó el diálogo con Sergio Marchi, el titular del gremio de los futbolistas. También supervisa al detalle el manejo de sus redes sociales, desde donde horas atrás se tomó un rato para enviarle un afectuoso saludo a Guillermo Vilas, con quien guarda una gran relación, en este duro momento de salud del mejor tenista que ha dado este país, cuestión que también fue abordada en estás páginas en extenso en la víspera.

Diego Armando Maradona, a fondo en esta entrevista exclusiva con EL DIA:

- ¿Cómo estás viviendo esta cuarentena preventiva y obligatoria? ¿Estás ansioso por volver a pisar el césped de Estancia Chica, ese del que dijiste que te enamoraste desde el primer día?

- Es una situación rara que nos toca vivir en el país y en el mundo, por supuesto que estoy ansioso con volver a Estancia Chica a trabajar con mis muchachos, el perfume del pasto es único.

- La gente de Gimnasia se enamoró de vos y viceversa: ¿cómo sentís esa relación de amor a primera vista con la institución y sus hinchas?

- Es una relación hermosa la que tenemos, me enamoró la pasión y la entrega de su gente. Noto que cada partido es una final para nuestra hinchada, es algo único. Me hace acordar al hincha napolitano por la pasión y fidelidad de la gente.

- Varios jugadores de tu plantel se mostraron felices porque los llamás y estás en todos los detalles de los ejercicios hogareños que deben hacer: ¿cómo vas armando el contacto con tus dirigidos diariamente y cómo se da?

- El contacto lo realizo por WhatsApp para saber el día a día de todos mis muchachos, cómo se sienten, cómo llevan la cuarentena y junto con el Gallego Méndez y Adrián González tratamos de ver cómo se van dando los ejercicios que el profe Castex les da a cada uno, es una situación extraña que se vive hoy y tenemos que adecuarnos a lo nuevo, la tecnología hoy es un factor fundamental para no perder ritmo físico.

- A través de las redes sociales, los hinchas de Gimnasia te hacen llegar diariamente su cariño en plena cuarentena, para que no se corte el vínculo: ¿Recibís ese afecto?

- Por supuesto que veo las muestras de afecto cotidianas, me encanta seguir la página del club y ver los comentarios, me siento más cerca del hincha, los pensamientos del hincha son el termómetro del club.

- Después de un tiempo distanciado, retomaste el diálogo con Sergio Marchi, el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados: ¿cómo está tu relación con él y cómo ves lo que está haciendo en este momento con el tema del parate por la cuarentena?

- Creo en el Turco Marchi y el trabajo que hace , hoy tenemos que estar todos juntos tirando para el mismo lado y no olvidarnos de los jugadores del Ascenso que son a los que más golpea esta situación, pero creo en el trabajo del Turco y eso me da tranquilidad.

- El otro día en la subasta solidaria que hizo Ciro Ferrara en Italia, la camiseta que más dinero recaudó fue la tuya: ¿te sorprende ese amor interminable de la gente de Nápoles?

- Del napolitano no me sorprende nada, es un amor incondicional y para toda la vida.

- ¿Qué es lo que más te sorprendió o te gustó de Gimnasia desde tu llegada al club?

- Su gente, la tranquilidad del predio de Estancia Chica y el amor con que me tratan todos desde que llegué. Eso lo siento por parte de toda la gente del club.

- En su momento, Timoteo Griguol, un técnico que tiene un gran cariño por vos, tuvo un proceso largo y con grandes campañas en Gimnasia: ¿soñás con quedarse mucho tiempo en el Lobo?

- Por supuesto que me gustaría quedarme mucho tiempo en este club, creo en los proyectos y en el trabajo que estamos haciendo con el cuerpo técnico tanto en primera división como en las divisiones juveniles. Por eso entiendo que ya Christian Bragarnik está hablando con el Presi para llegar a un acuerdo, me une una muy buena relación con Pellegrino, así que no habrá problemas para arreglar todo.

- Hay un consenso casi general en AFA para que se suspendan los descensos: ¿es un alivio para vos o te gustaría que se resuelva todo en la cancha?

- Con el trabajo que estábamos haciendo no tenía dudas que íbamos a salir de la zona del descenso, todavía falta para saber qué medidas tomará la AFA. Entonces de acuerdo a eso, con el cuerpo técnico seguimos planificando al pie del cañón para estar preparados para afrontar cualquier escenario posible.

- Cuando pase toda esta pesadilla que afecta al mundo entero: ¿Cómo te imaginás tu primer partido en el Bosque cuando se pueda jugar con público?

- El primer partido con gente es como cuando ves a tu novia después de unas vacaciones. Y en cuanto a cuándo se volverá a jugar, es una pregunta que no puedo contestar, lo único que espero es que sea pronto.

- ¿Ves similitudes entre los fanáticos del Nápoli y los gimnasistas?

- Sin dudas, es la misma pasión y fidelidad, es un club hermoso, como supe decir, Gimnasia me robó el corazón.

- ¿Creés que el fútbol argentino se verá muy afectado tras la pandemia?

- Seguro que sí, la economía no va a ser la misma, los dirigentes van a tener que trabajar mucho para sortear esto. Por suerte tenemos grandes dirigentes en AFA que no me caben dudas que tomarán las mejores decisiones para ayudar al fútbol. Chiqui Tapia está haciendo un gran trabajo en la Asociación del Fútbol Argentino, no nos olvidemos de esto y ayudémoslo todos porque de esta salimos todos juntos.

- La última Diego, agradeciendo el tiempo dispensado: ¿te puso triste lo que está viviendo Ronaldinho en prisión domiciliaria, teniendo en cuenta el afecto mutuo que se tienen?

- Por supuesto que me puso triste, no es un delincuente, sólo fue a trabajar. Su error es ser ídolo parece, es mi amigo y lo banco a morir.