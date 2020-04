Piparo denunció insultos y una amenaza desde la cárcel del hombre que le disparó

En julio de 2010, Carolina Piparo fue baleada en una salidera bancaria cuando regresaba a su casa de La Loma junto a su madre, María Ema Cometta, tras haber retirado dinero de la sucursal del Santander Río de 7 y 42. En ese momento estaba embarazada y perdió a su bebé. Dos sujetos la atacaron y uno disparó. Casi diez años después, la ahora diputada provincial denunció que Carlos Moreno Peña, uno de los condenados por el hecho, la amenazó e insultó a través de una red social.

La acusación generó un fuerte revuelo y motivó una lluvia de mensajes de apoyo de diversas personas, desde anónimos hasta compañeros de su espacio político, periodistas y familiares de víctimas de otros episodios de inseguridad. El incidente se encuentra bajo investigación y desde el Servicio Penitenciario Bonaerense informaron que de la celda del presunto autor de las intimidaciones fue decomisado un teléfono “que no se encontraba registrado”.

“DE MI TAMPOCO TE OLVIDES”

“Esto me escribe el hombre que asesinó a mi hijo el día que liberan el uso de celulares y redes ¿Qué pensaron que iban a hacer? ¿Llamar a la abuela?”, escribió la mujer junto a tres capturas de los mensajes que Moreno le habría escrito por Facebook. El tuit fue seguido de otro que dice: “No alcanza con Foucault, Zaffaroni y con creer que son víctimas del sistema y bla, hay que sentarse a estudiar criminalística, analizar seriamente cada medida. Yo puedo poner esto y me pueden leer varios pero habrá miles de víctimas hostigadas que no tienen ni eso. Háganse cargo!”

En total, fueron tres envíos que se hicieron desde el perfil “Carlin Moreno”, de Facebook que presentaba actividad reciente desde el 28 de enero pasado. Incluso, aparecen fotos subidas ayer en la que, se informa, el titular del perfil aparece con su pareja y su hija.

El primero, posiblemente en respuesta a un posteo de Piparo, decía “de mi tampoco te olvides Carlos Moreno”. Luego “El mismo que te disparo carolina piparo basura de mujer” y por último “aca adentro mejor que nunca unidad 34 puta (sic)”.

Tras hacer visible la situación, fuentes oficiales le comunicaron a este diario que desde el Servicio Penitenciario Bonaerense “de inmediato se llevó adelante una requisa en la cárcel donde está alojado el interno y se secuestró un teléfono móvil”.

Según indicaron en un comunicado, el procedimiento se realizó en la Unidad 34 Melchor Romero, “donde personal penitenciario incautó un celular no registrado que ya se puso a disposición de la fiscalía en turno”.

El registro fue llevado a cabo en la celda 233 del pabellón Número Nueve de la Unidad 34, un Instituto Neuropsiquiátrico de Seguridad. El aparato estaba oculto debajo del televisor, es un Motorola XT y tenía un chip de la empresa Claro y un cargador universal, revelaron las autoridades. Por otro lado, en el acta elaborada por los responsables de la requisa figura que el móvil “no se encontraba registrado en las planillas correspondientes”. Es así que, si la Justicia llegase a confirmar que Moreno envió los mensajes, “entonces cometió un acto no permitido” destacaron las fuentes.

El protocolo de uso regulado de celulares se implementó días atrás por orden de la Justicia. En ese sentido, los voceros del SPB remarcaron que “la reglamentación elaborada” por el organismo “dio cumplimiento estricto a lo resuelto por el Poder Judicial”.

Dicha norma dispone “la prohibición de utilizar teléfonos móviles sin el debido registro” y, en ese caso, solo permite la comunicación por WhatsApp. Así quedaron vedadas las redes sociales como Facebook, desde la cual habría escrito Moreno Peña, según se denunció.

“Precisamente”, continúa el despacho oficial, “el protocolo que se firma con los internos a partir de la autorización judicial es para evitar llamados desde celulares ingresados” de forma clandestina.

Asimismo, se informó que Moreno Peña está siendo “evaluado” por personal médico psiquiátrico con anterioridad a este hecho. En el caso tomó intervención la UFI N° 8, a cargo del fiscal Hugo Tesón.

Alberto Lebbos, María Luján Rey y otros miembros de Cambiemos como ex ministros provinciales enviaron su apoyo a la funcionaria. También, el intendente de La Plata Julio Garro, quien escribió: “Acompaño y abrazo a la distancia a @CarolinaPiparo en este difícil momento. Espero que la Justicia tome inmediata intervención. La sociedad debe construirse sobre valores en donde no valga lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas mal. No puede haber estos beneficios para delincuentes que amenazan aún estando tras las rejas”.

a casi 10 años del ataque

Piparo fue baleada el 29 de julio de 2010, cuando dos hombres en moto la asaltaron y la golpearon para intentar robarle el dinero que había retirado minutos antes. Uno de los atacantes efectuó un disparo que impactó en el mentón de Píparo y le perforó un pulmón. Herida, fue trasladada de inmediato al Hospital San Roque de Gonnet, donde fue sometida a una cesárea de urgencia de la que nació su hijo Isidro, aunque el pequeño moriría una semana después.

En 2013, el Tribunal que juzgó el caso impuso prisión perpetua a Moreno (27), a quien Carolina identificó como el tirador; a Luciano López (27), conductor de la moto que la siguió; a Carlos Jordán Juárez (52) y a ‘Pimienta’ Silva, encargados de ‘marcarla’ adentro y afuera del banco; y a Juan Manuel Calvimonte (32), por reclutar a todos los integrantes.

Sin embargo, luego el Tribunal de Casación provincial le bajó la pena a Silva a 23 años de prisión. Silva murió en julio de ese año por problemas de salud.

