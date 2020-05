El Presidente y una polémica inédita con Suecia

El viernes cuando anunció una nueva etapa de la cuarentena, el presidente Alberto Fernández puso como ejemplo la diferencia de los sistemas desarrollados por Suecia y Noruega en la lucha contra el coronavirus y advirtió que, de haber flexibilizado el aislamiento como hizo el gobierno sueco, Argentina hubiera tenido hoy 13.900 muertos, en proporción con cantidad de habitantes.

Fue para criticar y replicar a los sectores que piden abrir la economía.

Pero la frase no se perdió y llegó hasta los oídos del gobierno del país europeo, que ayer a través de la Embajada de Suecia en Argentina indicó que la decisión de esa nación de “mantener sectores de la sociedad abiertos” durante la pandemia de coronavirus “está basada en consideraciones de salud pública” y no en “intereses económicos”.

A través de un comunicado, la sede diplomática sueca consignó que el “objetivo” de sus medidas de contención del brote del coronavirus “es el mismo que en otros países”, en referencia a “salvar vidas y proteger la salud pública”.

Además, Suecia enfatizó que las medidas puestas en marcha “difieren de otros países solamente en tres aspectos” y se refirió a que en ese Estado “no se impuso un aislamiento social, preventivo y obligatorio”, no cesó la actividad comercial de “algunas empresas” y tampoco se “cerraron jardines de infantes ni escuelas primarias”.

El mandatario había planteado que Suecia y Noruega “son dos países que están pegados”, pero que “tomaron distintos caminos frente a la pandemia” y marcó que mientras uno de ellos “mantuvo abierta su economía”, el otro “hizo lo contrario con una cuarentena”. Pero remarcó que Suecia “tuvo 14 veces más muertos que Noruega”.

Anoche Alberto F. en una entrevista con el canal C5N buscó bajarle el tono a sus palabras: “Me duele mucho cuando se dicen ciertas cosas con tanta liviandad, como ‘levantemos la cuarentena, se van a morir muchos más por la economía que por la pandemia’. No quise abrir ningún debate, tengo admiración por Suecia. Ahora, cuando uno mira los resultados de no hacer la cuarentena, no es que si no hacés la cuarentena la economía es próspera. El Banco Central sueco anuncia que la mirada más pesimista que tienen es una caída de más del 9 puntos del PBI”.