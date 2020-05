Un misterioso síndrome afecta a los niños e investigan si se relaciona con el Covid 19

Un síndrome de shock inflamatorio que afecta a diferentes órganos, con características similares a una enfermedad llamada Kawasaki, aqueja a no menos de 100 niños en el mundo y los especialistas investigan si se trata de algún coletazo que provoca el Covid 19.

La circulación de esta enfermedad reunió a varios profesionales en una convención realizada por Zoom y se mostraron sorprendidos por los casos, que comenzaron a aparecer tres o cuatro semanas después de la gran ola de la enfermedad en adultos, principalmente en regiones donde el coronavirus fue muy nocivo.

“No he visto en mi vida nada remotamente similar a lo que está pasando ahora mismo”, dijo Jane Newburger, directora del programa de desarrollo neurológico cardíaco del Hospital Infantil de Boston.

Más allá de la preocupación, el atenuante es que “afortunadamente, hay un número muy pequeño de pacientes que presentan este síndrome de shock”, confió Jane Burns, profesora de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego.

En tanto, si el nuevo síndrome tiene o no que ver con el Covid 19, aún es motivo de investigación y no puede precisarse. Los que tienen el “síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico”, como los médicos llaman a la nueva enfermedad, son “un pequeño subconjunto genético de niños que parecen ser susceptibles a esta locura”

Cabe señalar que el Covid 19 suele ser muy agresivo en la gente mayor y no en los más chicos. En este sentido, los expertos aseguran que no hay pruebas científicas que sugieran que los niños no pueden contraer o transmitir el virus, pero sí hay razones para especular que pueden ser menos infecciosos.