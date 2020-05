Vacuna antigripal: sigue la pesadilla en La Plata para afiliados de IOMA y PAMI

La vacunación contra la gripe en el marco de la pandemia por coronavirus Covid-19 sigue siendo una pasadilla para afiliados de IOMA de La Plata, que continúan con los reclamos, ya sea porque no llega la dosis domiciliaria o porque no consiguen vacunas en las farmacias. A su vez, también elevan quejas los usuario de PAMI.

Mónica, una vecina que se manifestó al respecto, sostuvo que "fui a la farmacia de 54 entre 4 y 5 en la que soy clienta desde hace mucho tiempo pero no tenían vacunas". Tras ello, la mujer dijo que "concurrí a otra farmacia de 7 y 80, donde me dijeron que les llegó un email diciendo que IOMA no mandará las dosis".

Por su parte, Juan Alberto, contó que "soy un tipo grande, tengo 80 años y esto es una burla, ya no sé qué hacer, fui a las farmacias de 10 y 44, 10 y 48 y otras tantas pero no hay nada". "Estoy regalado a esta algura. Tanta propaganda y no hacen nada"-

En tanto, Rodolfo Rigo, contó que "tengo 74 años y mi señora tiene 70, ambos somos afiliados de IOMA y el 28 de abril solicitamos la vacuna domiciliaria, pero no tenemos noticias, ninguna novedad, nada". Y agregó: "Encima llamo a las farmacias y no tienen la vacuna, te dicen que no mandan. Que alguien haga algo".

"Estoy cansada de esta obra social de miércoles. Vivo en City Bell pero no pude conseguir. Tampoco pude en Villa Elisa ni en La Plata. Alguien se tiene que ocupar más de nosotros", expresó Alicia Ricciardi.

Carlos, afiliado de PAMI, dijo "soy paciente de riesgo, pero hace un mes n no puedo acceder a la vacuna antigripal, encima fui al vacunatorio de Plaza Malvinas pero es imposible conseguir un turno".