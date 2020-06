“Hace algunos años se habló de soberanía energética y no salió bien”

“Hace algunos años se habló de soberanía energética y las cosas no salieron bien”. ¿Quién lo dijo? Roberto Lavagna, ex ministro de Economía de Eduardo Duhalde y fuente de consulta habitual del presidente Alberto Fernández, quien no se mostró de acuerdo con la anunciada estatización de la firma Vicentin.

El líder de Consenso Federal eligió la red Twitter para dar a conocer su opinión y sostuvo que su espacio político esperará, aunque “haciéndose oír”, antes de respaldar la decisión del gobierno.

“Ayer [por el lunes] se habló de soberanía alimentaria... Esperemos que se haya aprendido la lección: no bastan el Estado y los amigos del poder para que las cosas salgan bien”, escribió Lavagna en su cuenta de Twitter.

El exministro de Economía durante las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner reseñó en otro posteo que “hace algunos años se habló de soberanía energética y las cosas no salieron bien”.

Consideró que cuando se empleó esa consigna hubo “baja inversión, necesidad de importar, caída de reservas, y finalmente estancamiento económico-social”, en alusión a la estatización de la petrolera YPF. Hace diez días el excandidato a presidente por Consenso Federal había respaldado, también vía Twitter, la negociación del gobierno argentino con los acreedores externos.