Protesta de médicos en La Plata: "Necesitamos elementos de protección en cantidad frente a la pandemia"

Los profesionales de la salud de La Plata enrolados en el gremio Cicop realizan hoy una jornada de protesta en reclamo de mejores condiciones salariales, laborales y, fundamentalmente, insumos sanitarios frente al crecimiento de casos se coronavirus Covid-19.

La protesta se enmarca en una jornada de lucha a nivel provincial y nacional en medio de la conmoción por la muerte de la enfermera del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, María Esther Ledesma, tras contraer Covid-19 y padecer comorbilidades sin que le concedieran licencia laboral a pesar de haberla presentado tres veces en el Sistema de Administración de Personal (SIAPE).

En nuestra ciudad tenía epicentro en las inmediaciones del Hospital San Martín, donde se realizó un aplauso simbólico en homenaje a Ledesma. En tanto que en el Obelisco, a las 12 se llevará a cabo una radio abierta.

Las demandas principales, que confluyen en las acciones gremiales, obedecen a "salarios paupérrimos, condiciones de trabajo indignas, ausencia de convocatorias al diálogo, personal e insumos insuficientes, son una realidad cotidiana en la inmensa mayoría de los estamentos. Una problemática que atraviesa el territorio nacional y que es motivo más que suficiente para salir a manifestar. La exigencia de paritarias, equipos de protección, comités de crisis con la participación de los trabajadores, licencias para los grupos de riesgo, ampliación de los testeos para el personal y protocolos consensuados serán".

En este sentido, Pablo Maciel, representante de Cicop en la Región, sostuvo que "lo que queremos transmitir al ministro es la imperiosa necesidad de que se suministren los recursos necesarios para afrontar esta pandemia, que hoy está haciendo foco en los barrios populares".

"Necesitamos elementos de protección en cantidad suficiente en todos los lugares de trabajo, que haya comités de crisis en todos los hospitales y a nivel municipio en los que todavía no se han conformado para participar en la discusión de los protocolos, que sea universal el incentivo de 5000 pesos que lo hemos cobrado en los hospitales pero no en los municipio incluidos en La Plata", enfatizó Maciel.

Y añadió que "no se nos puede escapar la falta de medicamentos de enfermedades crónicas, porque trabajar en el objetivo de que no crezcan las muertes por coronavirus no puede implicar que crezca la mortalidad por enfermedades preexistentes. Hoy tenemos faltante de medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas. Nos falta insulina, heparina y un montón de medicamentos que necesitamos para atender a la población. Vemos con preocupación que han bajado las consultas para controles. La gente no debe dejar de acceder a la salud"

La jornada de reclamo, comunicó el gremio, "es fruto de un amplio consenso que trasciende límites territoriales, sintetizando los reclamos de numerosos agrupamientos que luchan por una Salud al servicio de las necesidades de la población y por derechos para sus trabajadores. Será la expresión pública de numerosos encuentros en los que hemos coincidido en visiones y requerimientos en el contexto hostil que propone la pandemia".