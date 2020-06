Acusan al actor Ansel Elgort de abusar sexualmente de una menor de edad

El actor Ansel Elgort se convirtió en las últimas horas en uno de los temas más comentados en las redes sociales de todo el mundo por una denuncia realizada por una mujer que asegura que fue abusada sexualmente por el artista cuando tenía 17 años.

Según señala, el hecho ocurrió el año 2014, cuando ambos se encontraban en una cita. La mujer asegura que pese a haberle manifestado que no deseaba tener relaciones sexuales, el protagonista de "Baby Driver" avanzó contra su voluntad.

Pero este no habría sido el único ataque a la integridad sexual de la denunciante que señala que Elgort le pidió en repetidas ocasiones que le enviara fotos desnudas cuando ella estaba cerca de cumplir los 17 años.

Junto a la historia, la joven compartió una fotografía junto al actor de "Bajo la misma estrella"para respaldar sus dichos, señalando que desde ese momento sufre ataques de pánico y va a terapia.

“Ansel Elgort me agredió sexualmente cuando tenía 17 años ... No pensé que alguna vez vería mi (mensaje directo). Era solo una niña y era fanática de él”, relata Gabby en la acusación . “Entonces, cuando sucedió, en lugar de preguntarme si quería dejar de tener sexo, sabiendo que era mi primera vez y estaba sollozando de dolor y no quería hacerlo, las únicas palabras que salieron de su boca fueron: ‘necesitamos abrirte’. No estuve allí en ese momento mentalmente. Me disocié y sentí que mi mente se había ido y que estaba en estado de shock“.", contó.

El actor será parte de diversos proyectos por estrenarse, como "West Side Story" de Steven Spielberg y la serie "Tokyo Vice" para HBO Max. Por el momento, nadie se ha referido a estas acusaciones, ni el propio intérprete.