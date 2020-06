Cuarentena: “analizar la situación sin pasiones”

La infectóloga platense Silvia González Ayala opinó ayer que hay que “analizar la situación sin pasiones” frente a la pandemia de coronavirus y la cuarentena que ya lleva más de 70 días.

González Ayala consideró que no debería haber impedimento para que la gente pueda salir a caminar o andar un rato en bicicleta si se protege. Y agregó que es necesario cuidar la salud física y mental y no sólo proteger al ciudadano del coronavirus.

“En la medida que le damos oportunidad, el virus va circulando. Todos nos podemos enfermar, remarcó González Ayala, pero sentenció que “hay otros daños también. Y aparte de la salud mental, está la salud física, porque hay gente que tiene miedo de salir y no va al médico”.

“Hay numerosos aspectos para mirar. Hay que analizar la situación sin pasiones”, dijo la infectóloga y agregó que “en cada ámbito se puede asegurar una seguridad de manejo para mantener distancias de dos metros, esto es posible. Hay cosas que se pueden hacer. No es contra o a favor de la cuarentena, no hay que ponerle un color político, hay que analizar objetivamente la situación. Si todo se mezcla estamos complicados. Hay que proteger la salud pero integralmente, no sólo del COVID-19”, remarcó.

La infectóloga se preguntó, además: “¿Por qué una persona no puede salir a caminar por un parque, cuál es el motivo?” o “¿por qué no puede salir a andar en bicicleta sola con un barbijo?. Cada ciudadano tiene que entender que tiene que cuidarse él. En algún momento hay que abrir la puerta. El mensaje es no tener un segundo de distracción. El coronavirus que no tiene que ver con la temperatura sino con el comportamiento de las personas”.