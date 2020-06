Denunciaron al actor Juan Acosta por promover la marcha contra la “infectadura”

El actor Juan Acosta fue denunciado en las últimas horas por promover una marcha en contra del Gobierno que fue denominada la “infectadura” por un grupo de artistas e intelectuales para definir los manejos del Estado para neutralizar la pandemia de Covid 19.

Se realizó una movilización el pasado 30 de mayo en varias ciudades del país, para reclamar una flexibilización del aislamiento que le permita a la gente trabajar en libertad, lo que generó una violación del confinamiento.

Acosta fue denunciado como uno de los promotores de la marcha. Un particular lo denunció ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) a cargo de Horacio Azzolin, quien la envió a sorteo ante la Cámara Federal.

En tanto, Acosta manifestó que “que quieren callarme, el mensaje es: ‘Juan Acosta, no hables más. No fui el único que promocionó la marcha; si es por eso, que metan presos a todos los que no respetan la cuarentena en La Matanza cada día” señaló en radio La Red y agregó que “me apuntan porque critico al Gobierno”