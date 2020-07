Estiman que el coronavirus ocasionará pérdidas por US$ 1,2 billones al turismo mundial

El sector del turismo perdería al menos US$ 1,2 billones, equivalentes al 1,5% del Producto Bruto Global (PGB), tras cuatro meses de parálisis casi total por la pandemia de coronavirus, estimó hoy la Agencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad). Según los escenarios proyectados por los economistas de ese organismo técnico de la ONU, si el parate del turismo durara ocho meses, las pérdidas llegarían a los US$ 2,2 billones o el 2,8 % del PGB. El escenario más pesimista apunta a una pérdida de un billón adicional, US$ 3,3 billones en total, si esta situación se prolonga por un año completo.

El turismo es la piedra angular de la economía de numerosos países, incluso entre los más desarrollados, así como un sector creador de empleos directos e indirectos. Su potencial quedó demostrado en los últimos 20 años, periodo en el que pasó de mover US$ 490.000 millones a 1,6 billones, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT). “El mantenimiento de cuarentenas en algunos países, las restricciones de viajes, la reducción del ingreso disponible de los consumidores y los bajos niveles de confianza pueden ralentizar la recuperación del sector”, señaló el análisis de la Unctad.