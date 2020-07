Esmeralda Mitre reveló el resultado del primer test de Covid-19

Ayer jueves, Esmeralda Mitre fue internada con síntomas de coronavirus encendiendo la preocupación de muchos de sus seguidores y amigos.

"Estoy internada en el Otamendi, me internaron anoche porque hace tres días que tengo fiebre y mucho dolor en el cuerpo, más dolor de garganta. Anoche ya no daba más, llamé a mi prepaga y me llevaron al Otamendi, donde me hicieron el hisopado", contó la actriz sobre su ingreso a la clínica.

Agregó al respecto que “me buscaron en casa, tenía fiebre hace tres días que subía y bajaba, dolor de garganta, llamé y me llamaron automáticamente y cuando llegué me hicieron el hisopado y tomografía de pulmones. Si sale positivo no se sabe cómo serán los próximos pasos y si sale negativo tengo que esperar 48 hs más para que me hagan otro más".

En las últimas horas, la rubia dio a conocer el resultado del test que le hicieron.

"Tuve síntomas compatibles con el coronavirus, pero el primer hisopado que me hice dio negativo. Estoy con dolores muy fuertes de cuerpo y fiebre muy alta, y por eso claramente pensaron que tenía el virus", dijo Esmeralda a LA NACION

Aclaró al mismo tiempo que tiene que seguir internada a la espera del resultado de otro hisopado que le hicieron cuyo resultado estará mañana sábado. Si esta prueba resulta negativa para Covid-19, los médicos deberán seguir analizando su cuadro.

"Los pulmones están con mucho broncoespasmos y sigue la fiebre", explicó Mitre sobre su estado.