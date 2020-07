Un hijo desesperado reclama a PAMI por la medicación oncológica de su mamá

La obra social PAMI no está entregando en tiempo y forma la medicación oncológica necesaria para una paciente con cáncer de columna oriunda de Temperley y la desesperación de su familia va en aumento.

Sebastián, hijo de Nelly Martínez, habló con este diario y contó que cómo transita la angustiante situación con una espera que parece no tener fin.

“PAMI está demorando la entrega de la medicación y mi mamá tiene cáncer en la columna. Me siguen pidiendo cosas el tiempo pasa y al día de hoy sigue sin tratamiento”, comentó.

Asimismo, aseguró que los problemas vienen de larga data, ya que no le habían detectado el cáncer en un principio: “El tema es complicado, porque hace 10 años mi mamá fue operada de cáncer, le extirparon un pecho y había quedado bien. Se controlaba y no había problemas. Ya en noviembre del año pasado comenzó con un dolor en la pierna, fue al oncólogo como todos los años y notó algo pero le restaron importancia. En febrero la tuve que internar porque ya no podía caminar”.

“La interno por PAMI, le hacen estudios y dicen que tiene tres hernias que no son operables y le dieron el alta. Empezó a empeorar en abril y la vuelvo a internar. Estaba peor, con anemia, infección urinaria, le tratan la infección, le hacen transfusión de sangre, estudios y me dan el alta. Y me dicen que está bien. La atiendo en casa y sigue empeorando. Entonces la llevo a un traumatólogo y me dice ‘cómo te dicen esto en PAMI, tiene metástasis’”, explicó con angustia Sebastián

Y agregó: “Entonces llevo todo al oncólogo, me hace resonancia en toda la columna y me lo confirma. Hice todos los trámites para remedios, le ordenan rayos y la medicación, pero la espero hace un mes y pico. El tiempo pasa y no tiene tratamiento más que calmantes. No se está tratando la enfermedad. Los rayos tengo turno para mañana y que me digan recién cómo va a ser. Pero la medicación no me la dan. Somos ambos discapacitados con disminución visual, voy y vengo y me siguen pidiendo cosas, no sé qué quieren. Ella está en cama desde mayo, no se mueve, no se para, no puede hacer nada, ni sentarse en la cama. Es difícil ver a una persona deteriorarse con los días y que den tanta vuelta para una medicación. El remedio lo que hace es que se siga replicando las células según lo que me dijo el médico”.

En tanto que subrayó que las dos veces que fue a PAMI, le observaron las órdenes: “Cuando llevo las órdenes del oncólogo la primera vez, que era por un tratamiento hormonal por el primer cáncer que tuvo, y me dicen que vuelva a la semana, cuando vuelvo dice que está observado, que hace faltan más estudios, vuelvo al oncólogo y me dan todos los estudios con la resonancia donde se ve todo. Hoy vuelvo a ir y otra vez me lo observan. Hay indicadores por todos lados, y el oncólogo recomienda no hacer una biopsia porque es mucho el riesgo. No sé qué más quieren”.