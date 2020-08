Lautaro, el bomberito platense que ya salva vidas a los 15 años

“Muchos nervios, mucha adrenalina, pero en ningún momento tuve miedo”. Así definió Lautaro Yedro (15) el momento en que a pocos metros del negocio de su mamá una mujer mayor cayó desplomada por un infarto y él no dudó en hacerle una maniobra de RCP que le salvaría la vida.

El héroe en este lío es un cadete del Cuartel de Bomberos Voluntarios de la localidad de El Peligro, en la zona de Ruta 2 y kilómetro 45, cuya historia conmueve por la decisión y entereza para resolver la situación.

Lautaro contó a EL DIA que todo sucedió rápidamente y que el primer aviso fue el grito de una vecina al ver caer a una mujer a pocos metros del polirrubro que durante las tardes el cadete de bomberos atiende para ayudar a su mamá en la localidad de Hudson.

“Fue un momento en que la vi en el suelo y corrí a tomarle el pulso y vi que no tenía. Ahí mi tía Vanesa me dijo hacele RCP y no dudé. Le puse debajo de la cabeza una campera para que le entrara aire y empecé con la tarea de reanimación. Fue un momento de muchísimos nervios”, dijo.

Tantos nervios no le impidieron a Lautaro actuar con decisión y a poco de iniciada la tarea de reanimación la mujer empezó a recuperarse.

“No fue necesario hacerle respiración boca a boca porque por suerte el masaje cardíaco resultó y rápidamente le volvió el pulso”, explicó.

La llegada de una ambulancia poco después terminó la tarea de salvataje. “Le salvaste la vida”, le dijo el profesional que llegó al lugar en el móvil de emergencias.

“Orgullosa, muy orgullosa”, dijo a este diario Yessica, la madre del joven y decidido cadete de Bomberos.

“La verdad es que todo es gracias a la instrucción que recibí”, apuntó Lautaro que es alumno de la Escuela Técnica 6 de Hudson y sueña con ser perito forense. “Es lo que me gusta”, agregó, para insistir con lo valioso que ha resultado y resulta para él su experiencia como cadete de Bomberos y el aprendizaje. “Un saludo para mis instructores Nadia y Damián”, se apuró a decir antes de la despedida.

La mujer infartada se recupera favorablemente en un nosocomio de la zona y su familia fue agradecerle personalmente a Lautaro haberle salvado la vida.

“Vino el hijo a agradecerme, fue muy emocionante”.

En tanto, en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de El Peligro, Nadia López Fariña la directora de la Escuela de Cadetes, contó que en el lugar “estamos construyendo un espacio en el terreno donde va a ser nuestro cuartel para poder dar capacitación a los cadetes en invierno, ya que donde estamos es una casa que nos prestaron y que no entran todos los los efectivos y cadetes cuando llueve o hace frío para capacitarnos”.

Y agregó: “Estamos tratando de conseguir chapas o materiales de construcción para poder avanzar con la obra y tener un lugar para poder capacitarnos y estar más cómodos”.

Nadia explicó que la escuela de cadetes recibe chicos de 12 a 17 años y que las clases son los sábados y también hacen campamentos.

“La idea es contener y mostrar los valores bomberiles, esa es la tarea más importante”, señaló Nadia que tampoco ocultó su orgullo por la acción del cadete Lautaro Yedro.

La vecina que sufrió el ataque cardíaco se recupera favorablemente en un centro asistencial