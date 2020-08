La Plata sumó ocho muertes y más de 200 contagios en 24 horas

La curva no sólo no baja en nuestra región y el país sino que, al menos por el momento, no parece encontrar su techo. Ayer, La Plata sumó ocho muertes -también en Berisso hubo un fallecido- y un total de 232 nuevos contagios registrados en las últimas 24 horas.

Con estas cifras, el número total de fallecidos desde que arrancó la pandemia se eleva a 68 y el de contagiados a 4656. Del total de casos acumulados, según el parte brindado ayer por el municipio platense, 1.761 se encuentran activos y en observación y 2.827 ya recibieron el alta médica. También 1.426 casos sospechosos siguen en estudio y 11.468 fueron descartados.

Como se dijo, ayer también se registró una muerte en Berisso, donde el parte diario detalló que en las últimas 24 horas se registraron 33 nuevos casos confirmados, 63 sospechosos, 14 casos descartados y 9 pacientes recibieron el alta médica.

Así las cosas, Berisso tiene 680 casos confirmados (238 activos, 425 con alta médica y 17 fallecidos) y 1827 casos descartados. Los casos confirmados que se registraron ayer corresponden a 20 mujeres y 13 hombres. De todos esos casos, tres son mujeres de 67, 68 y 31 años que se encuentran internadas y un hombre de 88 años, mientras que los restantes casos efectúan el aislamiento domiciliario correspondiente.

En Ensenada, mientras tanto, la Secretaría de Salud comunal informó que en las últimas 24 horas se registraron 8 positivos de coronavirus. Asimismo, se dieron 8 altas: 7 de Ensenada Centro y una de El Dique. Por su parte, se sumaron 42 sospechosos y 41 casos fueron descartados. De esta manera, la ciudad acumula 95 activos de COVID-19, 243 de alta, 7 fallecidos, 300 en análisis y 1665 descartados. De los positivos activos, el parte municipal precisa que 44 pertenecen a barrios de Ensenada Centro, 37 a El Dique y 14 a Punta Lara.

en el país

Otras 160 personas murieron y 7.482 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 4.411 los fallecidos y 235.677 los contagiados desde el inicio de la pandemia, según el parte dado por el Ministerio de Salud de la Nación.

La cartera sanitaria indicó que son 1.293 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 56,5% en el país y del 66% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Del total de infectados, 1.130 (0,5%) son importados, 63.695 (27%) son contactos estrechos de casos confirmados, 133.585 (56,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Los contagios registrados ayer son 5.200 en la provincia de Buenos Aires y 1.237 en la Ciudad de Buenos Aires. En el resto de las provincias Chaco tuvo 77 contagios; Chubut, 2; Córdoba, 162; Corrientes, 4; Entre Ríos, 57; Jujuy, 70; La Pampa, 7; La Rioja, 29; Mendoza, 124; Neuquén, 42; Río Negro, 105; Salta, 54; San Luis, 1; Santa Cruz, 64; Santa Fe, 134; Santiago del Estero, 29; Tierra del Fuego, 85 y Tucumán 9. En tanto, Catamarca, Formosa y San Juan no reportaron casos.

El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 144.307 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 68.217; Catamarca, 61; Chaco, 3.949; Chubut, 311; Córdoba, 3.157; Corrientes, 204; Entre Ríos, 1.056; Formosa, 81; Jujuy, 3.026; La Pampa, 177; La Rioja, 477; Mendoza, 1.918; Misiones, 51; Neuquén, 1.418; Río Negro, 2.771; Salta, 471; San Juan, 22; San Luis, 33; Santa Cruz, 699; Santa Fe, 1.912; Santiago del Estero, 105; Tierra del Fuego, 897, y Tucumán, 357.