La angustia de las parejas binacionales que quedaron separadas por el virus

“El amor no es Turismo” es un sitio web que fue creado para unir a parejas y familiares que quedaron separados por los cierres de fronteras y restricciones de viaje tras la declaración de la pandemia de COVID 19. “Todo lo que podemos hacer es actuar y demostrar que hay un problema que debe ser resuelto por la política”, remarca la página que nuclea casos de todo el mundo.

Asimismo el sitio destaca que “el cierre de las fronteras es sensato e incluso necesario”, pero asegura que esto “no se trata sólo de unas vacaciones de verano, se trata de la salud mental y el futuro de las personas en todo el mundo”.

Es por eso que se pide a los diferentes gobiernos, que contemplen la posibilidad de modificar restricciones, con normas preestablecidas, protocolos de seguridad sanitaria, las correspondientes cuarentenas y los testeos para que las parejas no casadas y familias puedan visitar a sus seres queridos.

El sitio también conduce a la famosa página de peticiones https://www.change.org/ , en la cual hay más de 7.500 pedidos de argentinos que se encuentran atravesados por este tipo de situaciones y que se dirigen, mayormente, a Felipe Solá, hoy ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación Argentina.

En contacto con este medio, Martina Lorenzo Pereyra, una integrante platense que pertenece al sub grupo argentino, contó que la movida es “internacional, con su subgrupo en cada país que se armó entre las parejas binacionales que quedamos separadas por la pandemia. Y tratamos que los medios conozcan nuestras historias, al igual que los gobiernos, pero no hemos tenido éxito en este sentido”.

Martina aseguró que vive un momento muy doloroso y angustiante y se nota en su timbre de voz, entrecortada, y al borde del quebranto. Ella se mudó a Sidney el año pasado y vive allá con su pareja, James Mystakidis, con quien comparte su vida desde hace casi tres años.

“Yo volví a Argentina de visita el 10 de marzo y quedé varada acá y él quedó en Australia. Yo tengo mi trámite de residencia en Australia, y no soy residente todavía y mi pareja no es residente argentino así que no tenemos permitido el ingreso ninguno de los dos a cada país. En un momento fue entendible, pero ya pasó mucho tiempo. Tenemos un grupo de Whatsapp entre todos los que pasamos por algunas situaciones así para apoyarnos y darnos consuelo. Me sirve hablar con personas que pasan por la misma situación. Y es doloroso estar lejos de tu pareja así, no hemos sido escuchados, nos exigen estar casados o certificados de pareja de hecho, yo me casaba en noviembre y tenía todo pago ya. Pero ver políticos, famosos, equipos de fútbol entrando y saliendo...nos bajonea a todos”, contó.

Y ya entre lágrimas agregó que “tenemos una vida en pareja como cualquier persona que está casada. Festejamos mucho un solo caso de una pareja que porque la señora está embarazada pudo pasar. Nos ponemos muy contentos cuando hay alguna situación así”.

SIN RESPUESTAS

Respecto a si tienen alguna respuesta oficial sobre las distintas situaciones, comentó que sólo hay incertidumbre: “Cuando consulto en Migraciones mandan a mi pareja al consulado argentino de allá, y de allá me mandan acá a Migraciones y así... De un lado a otro. No estoy casada pero eso no quiere decir que no seamos pareja”

“Hace dos años que estamos juntos y él venía todos los meses antes de que yo me mudara para allá. El año pasado dijimos que si vamos a formar familia me mudaba allá y así fue. Dejé mi trabajo como abogada y me fui para allá. Hay mucha burocracia para hacer el trámite, es todo color negro o todo color blanco. Hay formas de probar que somos pareja, un montón. Trámites de visa, cuentas bancarias, los viajes que hicimos juntos. Me golpeó mucho lo del inicio de la Copa Libertadores, de como viajan los equipos sin problemas, que no sé si es esencial o no, pero me dolió mucho”, subrayó y agregó que “hay mucha incertidumbre porque nadie nos atiende, la angustia de tener a tu pareja lejos y decir ‘cuándo nos vamos a ver’ y no sabemos. Es feo cuando te preguntan si seguís con tu pareja o no porque está lejos. No es una pareja de fin de semana, es mi familia”, dijo entre lágrimas.

Toda este drama que genera estar a miles de kilómetros de un ser querido se potencia más, sin dudas, cuando la salud está en juego: “No poder acompañarse en esta situación de pandemia es horrendo. Si pasa algo no podemos acompañarte. Es feo y doloroso”, recalcó Martina.

ENTRE VILLA ELISA Y SANTIAGO

Una situación similar viven Flor y Daniel. Ella se encuentra en Villa Elisa y él, de nacionalidad chilena, está en Santiago. Ellos mantienen una relación a distancia, ya que él viajaba semana por medio hacia nuestra ciudad para encontrarse con Florencia, pero desde marzo que tampoco pueden verse.

“Daniel vive en Santiago, es minero, viaja todas las semanas. Estamos en pareja desde hace dos años y medio y mantenemos la relación a distancia porque yo vivo en Villa Elisa y él allá. Como trabaja siete por siete, es decir que trabajaba una semana y venía, y se quedaba una semana acá. Habíamos encarado esa forma de relación porque de momento no podíamos mudarnos”, le comentó Florencia a este medio.

Y contó que en marzo fue la última vez que lo vio: “El 16 de marzo yo viajé para Chile porque él estaba operado de rodilla y tuve que volverme porque ya estaban cerrando las fronteras. Desde ahí que no nos vemos. Nos íbamos a casar en febrero de 2021 y tuvimos que suspender. Nos casaremos por civil apenas se pueda en Argentina y por iglesia en Chile. El objetivo es que pueda sacar la residencia y pueda seguir viajando”, remarcó y agregó: “Si alguno pudiese viajar con los cuidados necesarios sería fundamental para nosotros”.

ÉL EN LA PLATA, ELLA EN RUSIA

Ksenia es rusa y Franco, su pareja, es platense. Ellos sí están casados pero continúan separados desde febrero cuando ella debió regresar a su país para realizar, justamente, trámites de ciudadanía. No pudo volver.

“Estamos casados desde diciembre de 2019, yo viajé a Rusia en febrero para hacer unos documentos y no pude volver. No me dio el tiempo para sacar el documento de residencia” contó con tristeza la protagonista.

Para Ksenia también es doloroso no poder acompañarse en una situación tan apremiante como es atravesar una pandemia: “Siento ansiedad por ver a mi esposo, estar cerca por su salud, lo extraño mucho y quiero llegar a casa”

Asimismo, contó que se vive un estrés y un nerviosismo constante: “Vivimos en estrés debido a la situación en la que nos encontramos sin que sea nuestra culpa. Por supuesto, entendemos el peligro del virus, pero si existen protocolos sanitarios, podemos regresar a casa, observando todas las normas de seguridad. Es todo muy difícil para nuestra familia”, manifestó Ksenia. Y no dudó un recalcar un sentimiento común que las tres comparten y que está presente cada día: “la angustia”.