Carolina Piparo: "Si pensaron que politizando me iban a callar, se equivocaron, estoy más fuerte que nunca"

La diputada provincial Carolina Piparo volvió a referirse este lunes a los hechos que involucran a su marido Juan Ignacio Buzali y a ella ocurrido en la madrugada del 1º de enero.

En una catarata de tuits, Piparo fue contundente: "Si algunos pensaron que politizando una causa me iban a callar, se equivocaron. Estoy más fuerte que nunca y tantas muestras de apoyo y cariño que me siguen llegando, me fortalecen aún más. Voy a seguir trabajando para que la seguridad sea un derecho de todos".

"Entenderán que estos días son muy difíciles de transitar porque la inseguridad y la ausencia absoluta del Estado volvieron a golpearme a mí y a mi familia, también transitar este momento sin mi marido al lado lo hace más difícil aún. Pero esto no me doblega", agrega.

También apuntó hacia el sector político: "Siempre estuve convencida de que para transformar la realidad hay que comprometerse. Lo que me pasó a mí le sucede a los bonaerenses a toda hora en todos los barrios, y es imposible tapar la inseguridad creciente con politiquería barata y operaciones berretas.

"Destinaron un número desproporcionado de efectivos para detener a Juan (que con un simple llamado bastaba para que se presente ante la DDI), cuando en la provincia está desamparada, con escasez de agentes, con miles de delincuentes liberados y otros que entran y salen en un día", sostuvo.

Sobre su marido, afirma que "con respecto al proceso judicial que involucra a Juan Ignacio, mi marido, más allá de lo que yo piense, siempre estuvimos y estamos a disposición de la Justicia. Aunque dolorido por el tratamiento de la situación, él también es una persona fuerte, hemos pasado momentos peores".

"No me rindo. Todo lo contrario. Esta persecución política hacia mi persona, mientras mi único rol fue el de sufrir un asalto, lejos de6 asustarme me vuelve más fuerte para seguir luchando por la provincia y el país que merecemos. Gracias de nuevo por tanto, gracias siempre", finalizó.