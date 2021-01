La cifra en dólares que le habría dejado Diego Maradona a Rocío Oliva en vida

Apoco menos de dos meses de la muerte de Diego Maradona, la herencia es un tema de interés mundial y en las últimas horas se conoció los generosos gestos del Diez hacia su círculo más íntimo, incluyendo quien fuera su última pareja, Rocio Oliva.

En Informados de todo, el periodista Diego Estévez reveló que la información fue sacada de un resumen de los últimos movimientos monetarios del astro, cuyos registros fueron brindados por Matías Morla.

En el romance interrumpido por varias idas y vueltas, se estima que Oliva pudo haber recibido cerca de medio millón de dólares. Entre enero y febrero de 2018, la panelista había recibido un total de 300 mil dólares repartidos en dos mitades, una en cada mes. Sumado a eso, está registrado que Diego aportó 130.000 dólares para su madre, y en septiembre de ese año, otros 70.000 dólares para Rocío.

LA RESPUESTA DE OLIVA

Rocío aprovechó su espacio como panelista en Polémica en el bar (América) y fue tajante: "Diego quería que yo sea independiente". Allí, Horacio Cabak mostró una placa en la que se detallan las donaciones en vida que hizo Maradona a Rocío, a sus hijas y a sus hermanas.

"No me sorprende nada, porque esas donaciones son las que presentamos nosotros en el primer momento, cuando nos separamos, para hacer la compensación económica", manifestó la panelista. "A mi no me sorprende y a la justicia tampoco porque ya lo tenían. Durante los siete años que yo he sido la mujer de Diego he recibido este dinero", subrayó.

"La casa es de mi relación, durante los años que estuve con él. Yo fui la mujer y Diego quería que yo siempre sea independiente, pase lo que pase", concluyó.