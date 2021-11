Embajador alemán criticó a Kicillof

Con un mensaje público e irónico, el embajador de Alemania, Ulrich Sante, manifestó su molestia porque el gobernador, Axel Kicillof, no lo recibió en una recorrida oficial que había organizado por nuestra ciudad.

En una publicación, a través de su cuenta personal de Twitter, Sante sostuvo que el mandatario provincial estuvo “ausente” y “no apareció” durante las actividades que marcaba la agenda oficial. Además, involucró en ese reproche al ministro de Hacienda bonaerense.

“¿Falta de cortesía? ¿De organización? ¿Desinterés? ¿Un poco de todo?”, se preguntó el enviado diplomático del gobierno alemán. Quién sí estuvo presente en la actividad fue la intendenta de Quilmes y dirigente de La Cámpora, Mayra Mendoza, que asistió en una recorrida en la Casa de las Culturas, en el marco de una agenda de internacionalización del municipio y cooperación bilateral.

La ausencia del gobernador Kicillof quedó expuesta ante el reproche que el diplomático realizó en las redes sociales, donde mantiene un rol muy activo.

Sobre su visita al territorio bonaerense, Sante resaltó que se trataba de su “primera visita oficial”. Y brindó palabras elogiosas hacia Mayra Mendoza, con quién coincidió en que “no hacen falta ‘ismos’ sino progreso” para apoyar a las pymes “en su transformación digital y cooperación la formación profesional dual”.

Sin embargo, sí le reprochó al Gobernador haber estado “ausente” durante las actividades que realizó en nuestra ciudad, entre ellas, una recorrida por la Catedral. “¿Falta de cortesía? ¿De organización? ¿Desinterés?”, se preguntó.

"Terminó mi 1er día ‚oficial‘ @BAProvincia c charlas incitantes @mayrasmendoza @ColegioHolmberg @AConicet y @Quilmes_Cerveza! Oficialismo? Ausente! @Kicillofok no contestó, @PabloJ_LopezOK no apareció. Falta d cortesía? D organización? Desinterés? Un poco d todo? Esperando día no 2", escribió el martes último, acompañado por imágenes de reconocidas empresas de origen alemán.