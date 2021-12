“El libro de Boba Fett”: preguntas y respuestas alrededor de la nueva serie de “Star Wars”

Finalmente, Boba Fett tendrá su serie: el favorito de los fans de “Star Wars” debuta como protagonista el miércoles, con ”El libro de Boba Fett”, nueva entrada en el universo galáctico que se verá por Disney+ y que intentará continuar con el estilo aventurero y simple de “The Mandalorian”.

Y no solo porque esta nueva serie repite el equipo creativo de aquella de Bebé Yoda: “El libro de Boba Fett” es una especie de continuación y spin off al mismo tiempo de aquella, que relatará qué pasó con el cazarrecompensas preferido de todos tras el final de la segunda temporada de “The Mandalorian”.

Pero a pesar de tratarse de uno de los grandes estrenos de la plataforma del Ratón en este 2021, estrenado en fecha similar con “Cobra Kai” para rivalizar con Netflix, muy poco se sabe del show, y mucho se rumorea. A continuación, lo que sabemos y lo que no de “El libro de Boba Fett”.

EL PERSONAJE

Primero, ¿quién es Boba Fett? El silencioso cazarrecompensas apareció por primera vez en “El imperio contraataca”, en 1980, pero a pesar de la mística que envolvía a este personaje enviado a matar a nuestros héroes, apenas tres años más tarde, en “El retorno del Jedi”, moría poco ceremoniosamente al caer casi de forma accidental en el estómago del mítico Sarlacc, un bicho que merodea en las arenas.

Pero a pesar de no protagonizar grandes momentos, algo en su traje, o en su silencio (George Lucas lo moldeó a partir de El hombre sin nombre) lo convirtieron en un ícono de la saga. Boba tuvo su serie animada (fuera de canon), y su historia se exploró luego en “El ataque de los clones”donde se revelaban los orígenes de su “padre”, Jango Fett: interpretado originalmente por Temuera Morrison (que ahora interpreta a Boba Fett), Jango fue el elegido por su gran capacidad de combate para crear miles de clones de sí mismo. A cambio, Jango pide dinero, claro, y un clon inalterado, que es su “hijo”, Boba.

A Jango lo aniquilan con igual falta de heroísmo (lo decapita el maestro Mace Windu), pero Boba recoge su casco tras la batalla y allí comienza un viaje que lo lleva a reaparecer esporádicamente en la serie animada “The Clone Wars”, que transcurre antes de que Boba cayera a la boca del gusano de arena.

“No sé por qué es tan popular. Me tiene desconcertado. Es un personaje misterioso. Es un personaje provocador. Parece un personaje todopoderoso, excepto por el hecho de que lo matan”, se reía del éxito del personaje George Lucas, en los años 90. Pero agrega que “aunque lo mataron, la gente que escribe los libros y los cómics dicen ‘no podemos matarlo, tenemos que traerlo de vuelta, ¡no podemos dejar que muera!’. Así fue que Boba siguió viviendo.

LA REAPARICIÓN

“The Mandalorian” trajo de regreso a la vida, oficialmente, a Boba Fett: la serie transcurre después de que Boba fuera devorado, y allí estaba el cazarrecompensas, primero persiguiendo a nuestros héroes para recuperar su mítica armadura, luego aliándose a ellos para ayudarlos a escapar de las garras de los despojos del malvado Imperio que intentan reconstruir su reinado del terror.

Pero, ¿cómo es entonces que vive tras ser devorado? Algunas pistas fueron brindadas ya en la serie de Bebé Yoda (el traje mandaloriano parece poder bancarse los ácidos gástricos de la bestia) pero “El libro de Boba Fett” promete responder este enigma de una vez y para siempre.

EL RENACIMIENTO (II)

Pero Boba Fett podría no haber vivido otra vez: todo se lo debe a Bebé Yoda. Bajo el reinado de Disney, “Star Wars” abrió una nueva trilogía que entusiasmó a los fans y generó ventas record de boletos, pero con el correr de la nueva serie de películas la ilusión se transformó en bronca, a tal punto que mientras las otras propiedades de la Casa del Ratón (Pixar, Marvel) anuncian varias películas por año, el renacimiento cinematográfico de ”Star Wars” está completamente frenado, con varios proyectos anunciados o rumoreados que ahora están completamente congelados.

¡Pero! Justo en ese momento de crisis, Disney lanzaba su plataforma on demand, y allí aparecía “The Mandalorian”: una serie chiquitita, sin conexión directa a la saga Skywalker, el hilo conductor de las nueve películas centrales de la historia, y que intentaba recuperar la aventura simple, con aroma a western, películas de samurais y cine clase B, que había sido la base del proyecto original de George Lucas. Y Jon Favreau, creador de la serie, Dave Filoni y Robert Rodríguez tuvieron éxito absoluto en esa misión, enamorando a la audiencia otra vez con “Star Wars” gracias a su silencioso protagonista y al cachorro de Yoda que tenía que llevar a salvo.

El éxito de la primera temporada entusiasmó a Disney, que lentamente comienza a armar un universo alrededor de “The Mandalorian”, sus personajes y su momento en la historia galáctica: ya hay otras dos series anunciadas (“Ahsoka” y “Rangers of the New Republic”), y una cancelada (la que iba a interpretar Gina Carano, Carasynthia Dune en el universo mandaloriano, antes de que dijera agunas cosas políticamente incorrectas). Y, por supuesto, en camino está la tercera parte de ”The Mandalorian”, aunque poco se sabe de su historia.

LA TRAMA

Bueno, pero, ¿de qué trata “El libro de Boba Fett”? La aventura fue presentada inicialmente en una secuencia sorpresa de créditos finales después del final de la segunda temporada de “The Mandalorian”: Boba Fett y la mercenaria Fennec Shand llegan a Tatooine para reclamar su derecho al territorio que solía gobernar Jabba el Hutt y su sindicato del crimen. No tardan en tomar el trono, pero, claro, ahora deberán navegar los bajos fondos criminales para mantenerse en el poder. Boba Fett quiere “gobernar con respeto” porque todo el mundo sabe que Jabba “gobernaba aprovechando el miedo”, pero habrá que ver si consigue sostener sus ideales en el mundo criminal.

La serie está ambientada dentro de la línea de tiempo de “The Mandalorian”, pero explorará el pasado de Boba Fett desde “El Imperio contraataca”, al igual que la relación entre Boba y Fennec Shand.

¿Y BEBÉ YODA?

Gran parte del éxito de “The Mandalorian” tuvo que ver con Bebé Yoda, pero Grogu terminó su viaje de iniciación al quedar en manos de Luke Skywalker, que prometió entrenarlo. Y, lo que es más, el cachorro verde estaba atado al protagonista de “The Mandalorian”, pero poco tiene que ver con Boba Fett y su secuaz.

Sin embargo, hay rumores: como siempre hay que seguir exprimiendo a la gallina de los huevos de oro, hay versiones de que el secretismo alrededor de la trama de la serie tiene que ver con una potencial reaparición de Bebé Yoda. Habrá que ver.