Zielinski y las claves: “Entrega, mucho esfuerzo y huevos”

“Me parece que cada estrategia el entrenador la manifiesta de acuerdo a lo que le parece correcto”, había dicho Ricardo Zielinski en la previa al clásico disputado ayer en el Bosque. Y el Ruso, pragmático y fiel a su estilo, lo dejó en claro desde el primer minuto del cruce ante su rival de toda la vida, al que buscó lastimar desde dos puntos claves: la altura y el juego directo.

Con pases largos y pelotazos (porque hubo de los dos), y sobre todo con la pelota parada, el Pincha dejó en evidencia una de sus grandes virtudes, que también es una de las grandes falencias de los dirigidos por Néstor Gorosito.

Ante este escenario, estudiado a rajatabla por todo el cuerpo técnico que comanda, los de Zielinski buscaron siempre a Leandro Díaz, una topadora en el frente de ataque.

El Loco pesó y mucho. Combatió en todo momento con Morales y Fratta y habilitó, cada vez que pudo, a Gustavo Del Prete, con quien cada vez se entiende mejor. Y si bien el trámite a Estudiantes se le complicó sobremanera tras el 4 a 2 del Pulga a los 15m. del complemento, el DT visitante movió rápido el banco, y los ingresos de Sánchez Miño, Castro y Zapiola revitalizaron al mediocampo, que retomó el protagonismo.

El ex Independiente aportó calma en la zona neurálgica y liberó un poco más a Zuqui, mientras que el pibe de Magdalena sumó la desfachatez que Pasquini, de buen encuentro, no tiene. El uruguayo, que duró apenas unos instantes, también fue fundamental, pero por su velocidad, con la que abrió el camino al definitivo 4 a 4.

Gran parte del empate del Pincha estuvo en las modificaciones, algo que el propio Zielinski rescató en la conferencia de prensa.

“Los cambios entraron bien. Creo que, a partir de algunas modificaciones y de algunas correcciones, medianamente mejoramos. Nos paramos un poco más arriba”, indicó. “A veces sucede eso, que entran los chicos y juegan bien. Y a veces el partido no da. Pero en líneas generales, todo el equipo se brindó e hizo un buen partido”, completó el Ruso.

En cuanto al intento de búsqueda o no de justicia deportiva en un encuentro muy particular, Zielinski aclaró: “Fue un partido raro...ocho goles en un clásico. No sé si fue justo. A mí me parece que el penal que le cobran a Noguera no fue. Desde el lugar en el que estábamos nosotros no fue. Y después creo que, independientemente de algunos errores que tuvimos hoy, especialmente en el primer tiempo, en líneas generales el equipo estuvo a la altura del partido”, explicó.

Sobre el trámite en sí, el ex Atlético Tucumán sostuvo: “Creo que lo luchamos. Cuando pudimos jugar, lo quisimos jugar. No es fácil remontar el resultado que remontamos hoy, de la forma en que lo hicimos”, comenzó antes de explicar el mensaje que dio en el entretiempo. “A estos muchachos siempre les digo que den todo. Y con eso yo ya me conforme. Tenés que dar todo en una cancha y dejar al Club en el mejor lugar con respecto al esfuerzo. Otra cosa no puedo pedir”, aclaró. “A veces sale bien y a veces sale mal. Fue un lindo partido en líneas generales. La gente vino a ver un clásico y vio ocho goles. Pero yo me quedo con algunas situaciones donde por ahí nos apuramos. Y por ahí podríamos haber resuelto el partido, porque la verdad que las veces que llegó Gimnasia, concretó. Tuvo mucha efectividad”, se lamentó.

Antes del cierre, Zielinski destacó el carácter de sus dirigidos, quienes lejos de lamentarse por encontrarse abajo en el marcador, lograron remontar varias veces el resultado hasta el 4 a 4 final.

“Me parece que tuvo carácter el equipo. Lo sacó adelante. A veces jugando mejor, a veces jugando peor. Evidentemente el equipo tiene siempre la entrega que tiene que tener, el esfuerzo que tiene que tener, y los huevos que tiene que tener para sacar los partidos adelante. Se puede jugar mejor o peor, pero lo hemos sacado como un montón de cosas que el equipo tiene”, remarcó.

Por último, el Ruso aclaró que aunque el empate les sirvió para sellar la clasificación a la Copa Libertadores, el 4 a 4 con Gimnasia no fue motivo de celebración.

“Siempre festejo los triunfos. La verdad que queríamos venir y ganar; no pudimos”, se lamentó. “Me parece que hay cosas positivas y cosas que tenemos que mejorar para el futuro. Y no más que eso”, agregó. “Con respecto a la clasificación, es meritorio porque la peleamos. Teníamos los objetivos claros y ya entramos en Libertadores. Habrá que ver el resultado de la Copa Argentina y cómo queda la tabla final. Pero es un mérito de todos estos muchachos el hecho de haber podido clasificar a la próxima Libertadores”, concluyó Ricardo Zielinski, quien desde mañana misma pondrá el foco en Aldosivi.