Tras el duro alegato de la Vicepresidenta, el fiscal del caso pidió avanzar con el juicio

Tras el duro alegato de Cristina Kirchner ante la Cámara de Casación Federal por el dólar futuro, el fiscal Raúl Pleé pidió que la causa avance hacia el juicio oral.

“La pericia debe ser llevada al juicio y las partes confrontarán con él para verificar si sus argumentaciones son o no convincentes, para considerar si ha existido o no un delito”, sostuvo Pleé en referencia al peritaje contable que el año pasado concluyó que no hubo ilícito en las maniobras denunciadas por los legisladores opositores Mario Negri y Federico Pinedo. Sobre esa base, los acusados solicitaron ser sobreseídos ante el Tribunal Oral 1 (TOF 1). Pero el pedido fue rechazado y la apelación llegó a Casación, que ahora tiene 20 días para resolver si deja sin efecto el fallo del TOF 1 o si lo ratifica y el caso llega a juicio oral.

“No puede existir de ninguna manera una decisión con una valoración fragmentada de la prueba, sino que tiene que haber una decisión en conjunto”, sentenció el fiscal, y les pidió a los jueces que rechazaran el planteo de los acusados.

“Aquí se critica diciendo que el TOF no hizo lugar al pedido de sobreseimiento porque no todas las partes estaban de acuerdo. Pero las partes no son solo los acusados. El fiscal Diego Velasco [fiscal que debería llevar adelante el juicio] se opuso concretamente a que haya un sobreseimiento”, afirmó Pleé.

En su declaración, Cristina Kirchner desestimó seguir el consejo de su abogado, que le había indicado pedir su sobreseimiento. “Voy a pedir que apliquen la Constitución y la ley”, aseveró sobre el final del descargo que, como era de esperar, retumbó en los tribunales de Comodoro Py.

En ese sentido, algunos magistrados reconocieron que “la consigna es resistir los ataques”. Para otros, “se trató de un discurso político” para “desprestigiar a la Justicia”.

LA CAUSA

La denominada causa por el dólar futuro partió de una denuncia presentada en 2015 por los referentes de Cambiemos, Mario Negri y Federico Pinedo, además de recibir el impulso del exministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. Entonces, el juez Claudio Bonadio procesó a la expresidenta, Cristina Kirchner, y a otros 14 involucrados, decisión que luego confirmó la Cámara Federal de Casación y finalmente en 2017 el caso fue elevado a juicio oral.

De acuerdo a la elevación a juicio que hizo el fiscal Eduardo Taiano, entre los meses de septiembre y noviembre de 2015, el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A) negoció contratos de dólar futuro y, “como consecuencia de dicha operatoria, al mes de diciembre de 2015, el Banco Central llegó a tener contratos abiertos por casi 17 mil millones de dólares con fecha máxima de vencimiento al 30 de junio de 2016”.

Para llevar a cabo esa operación, el directorio del Central amplió el límite de la entidad para actuar en los mercados a futuro del dólar. “Para hacer frente a tales obligaciones, el patrimonio del B.C.R.A sufrió pérdidas por un monto de 77 mil millones de pesos”, sostuvo Bonadio, que procesó a Cristina, Kicillof, los directores del Central e integrantes de la Comisión Nacional de Valores procesada por los delitos de administración infiel en perjuicio del Estado.

No obstante, un peritaje contable ordenado en 2019 determinó que no hubo perjuicio económico para el Estado, por lo que los acusados pidieron sus sobreseimientos. Como el Tribunal Oral Federal 1 rechazó ese recurso, la apelación llegó hasta Casación, que ahora deberá resolver.