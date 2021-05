Brote en River: ya son 20 los casos y no llegaría a presentar 11 jugadores en el partido de la Libertadores

Este lunes se detectaron 5 nuevos casos de coronavirus en River, que el próximo miércoles debe jugar contra Independiente Santa Fe por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores.

Tras los 15 contagios detectados el pasado sábado, y luego de disputar el Superclásico ayer, el brote de COVID-19 no para en el seno del plantel millonario. Aún resta la confirmación oficial, pero los nuevos infectados son Alex Vigo, Gonzalo Montiel, Leonardo Ponzio, Lucas Beltrán y Flabián Londoño Bedoya.

Esto complica aún más el panorama de River de cara al partido ante los colombianos, ya que en caso de que Enzo Pérez no llegue -salió con una molestia en el entretiempo ante Boca- Marcelo Gallardo tendría disponibles apenas 10 jugadores de la lista de buena fe que presentó en Conmebol. Es decir, debería jugar con un jugador menos.

¿Quiénes son los jugadores habilitados que aún no se contagiaron? Jonatan Maidana, Héctor Martínez, Fabrizio Angileri, Milton Casco, Jorge Carrascal, Agustín Fontana, Peña Biafore, Tomás Lecanda, José Paradela y Julián Alvarez.

Vale remarcar que Leo Díaz, el juvenil arquero que ayer debutó en La Bombonera, no está incluido en la lista de la Copa y en principio no podría atajar. Si Conmebol no hace una excepción, el Muñeco debería poner un jugador de campo en el arco.

TODOS LOS FUTBOLISTAS DE RIVER CONTAGIADOS:

-Arqueros: Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli.

-Defensores: Paulo Díaz, Robert Rojas, Alex Vigo y Gonzalo Montiel.

-Mediocampistas: Agustín Palavecino, Bruno Zuculini, Santiago Simón, Tomás Castro Ponce y Leonardo Ponzio.

-Delanteros: Rafael Santos Borré, Nicolás De la Cruz, Federico Girotti, Matías Suárez, Benjamín Rollheiser, Lucas Beltrán y Flabián Bedoya.