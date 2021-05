Vidal se anotó en la carrera presidencial y dijo que no descarta ser candidata en 2023

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal no descartó una candidatura presidencial para 2023, y dijo que después de trabajar “ocho años en la Ciudad y cuatro en la provincia” tiene “alguna experiencia para aportar”.

Así lo expresó en declaraciones a La Red, al ser consultada respecto a si prefería al expresidente Mauricio Macri o el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta como candidato presidencial en 2023, la referente soltó: “¿Y Vidal?“.

Enseguida bajó el tono de su declaración al aclarar: “Me gustaría algún día, pero no tengo desesperación por ningún cargo“. Sin embargo, volvió a la carga al señalar que “después de ocho años en la Ciudad y cuatro en la provincia, tengo alguna experiencia para aportar”.

Además expresó que no comparte la decisión de Rodríguez Simón de no presentarse ante la Justicia y agregó: “Creo que a la Justicia hay que presentarse siempre. Pero no lo digo solo por él, lo he dicho siempre: tanto con Cristina Fernández y con los funcionarios de nuestro Gobierno”.

En otro tramo de la entrevista, dijo que tiene "un dilema" respecto a la vacunación, y no juzga a quién lo hace en el exterior.



En ese marco, relató que tiene previsto un viaje al exterior en junio y que evalúa la posibilidad de vacunarse allí contra el Covid-19 debido a que por su edad (47 años) todavía no le llegaría el turno en el país.



"Yo tengo que viajar por trabajo en el mes de junio. Tengo un dilema, y no se bien qué hacer", reveló sobre la posibilidad de vacunarse en el exterior o esperar en el país.