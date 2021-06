Siete de cada diez escuelas de La Plata no están en condiciones de reanudar las clases presenciales dicen los gremios

El 70% de las escuelas de gestión pública de La Plata no estaban en condiciones de reanudar las clases presenciales, según advierten los gremios en base a un relevamiento previo al retorno de chicos y chicas a las aulas.

"Sólo 105 (de 359) establecimientos educativos estarían en condiciones de cumplir las condiciones de presencialidad", alertaron a través de un comunicado conjunto el Bloque Sindical de Educación La Plata, integrado por AMET, ATE, SADOP SOEME, SUTEBA, UDEB-FEB y UDOCBA.

El Bloque mantuvo una reunión con autoridades educativas de la Provincia, encabezadas por el inspector Jefe Distrital La Plata Nelson Herrera, supervisores de los niveles, autoridades del Consejo Escolar La Plata, de la Región Sanitaria XI y miembros del Comité Mixto Distrital.

Durante ese encuentro, que se extendió por tres horas y cuyo motivo era expresamente la vuelta a las clases presenciales, se expusieron datos como que "sólo 146 de 359 escuelas cumplen con la limpieza de tanques, y tan sólo en 109 se tomaron las muestras para ser analizadas", lo cual fue calificado por los gremios como "alarmante".

Además, ese relevamiento indicó que de "las obras COVID-Gas, de las 90 obras pautadas sólo 44 han sido iniciadas, algunas de estas en estado de licitación".

En ese marco, los sindicatos cuestionaron la entrega y funcionamiento de los medidores de dióxido de carbono y elevaron una serie de exigencias de "estricto cumplimiento":

• Las escuelas deberán contar con todos los elementos de higiene y bioseguridad.

• Agua potable en cada escuela.

• Los sanitarios deben funcionar correctamente.

• Ratificamos la plena vigencia de las dispensas para la gestión privada y estatal.

• Exigimos la cobertura de las dispensas para garantizar el personal faltante y la inmediata cobertura de los cargos jerárquicos.

• Reforzar la instancia de capacitación teniendo en cuenta el reclamo del Comité Mixto Jurisdiccional.

El Bloque sindical "cuestionó la premura y celeridad con que se comunicó el retorno a las clases presenciales" y "exigió que éste sea un proceso progresivo y gradual, tomándose los recaudos necesarios para el estricto cumplimiento de los protocolos, entendiendo que no se forzará al dictado de clases presenciales en aquellos establecimientos que no se encuentren en condiciones edilicias, en previsión de insumos y personal", en tanto que dejaron de manifiesto que hacían responsable "al Consejo Escolar La Plata de la no ejecución de obras".