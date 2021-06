Nicolás Vázquez: "Estuvimos cerca de no contarla"

Todavía en shock por lo que había vivido junto a su pareja Gimena Accardi unas horas antes, Nicolás Vázquez contó en primera persona lo que vivieron al salvar de milagro sus vidas ya que se encontraban alojados en el edificio de Miami que se derrumbó y estuvieron en la zona del estacionamiento segundos antes que la edificación se desplomara.

"Vivimos un momento muy fuerte con Gime. Veníamos de cenar, estacioné el auto como siempre en la cochera. Escuchamos un ruido muy fuerte pero no llegamos a entender qué pasaba y en diferencia de 6 ó 7 segundos que subimos al ascensor, se movió el ascensor parando en el lobby como siempre", arrancó el relato del actor.

Y siguió: "Hubo una polvareda muy fuerte, un estruendo muy fuerte y no entendíamos qué pasaba. No sabíamos si era un tornado, un ataque, era lo más parecido a una película. Empezamos a correr con tres o cuatro personas que estaban desbordados y ahí recién entendimos que se había caído parte de lo que era el estacionamiento".

Fue en ese momento que "Gime me hace caer lo cerca que habíamos estado de no contarla. Pasan 2 ó 3 minutos más de no entender muy bien por el estado de shock que estábamos y ahí le digo a la gente porque estaba muy nerviosa que cruzáramos y ahí se escucha un estruendo imposible de relatar", completó el actor, conmocionado todavía por lo vivido.