ACOMPAÑA A RODRIGO PAZ EN LA FÓRMULA PRESIDENCIAL RUMBO AL BALOTAJE

“Capitán Lara”, el expolicía y héroe popular que quiere ser vice en Bolivia

AFP

20 de Agosto de 2025 | 03:35
Siendo un policía en la ciudad boliviana de Santa Cruz, Edman Lara saltó a la fama publicando historias sobre la corrupción policial en sus cuentas de TikTok e Instagram que se volvieron virales.

Las revelaciones que hizo en 2023 le costaron el despido de la fuerza de seguridad y terminó vendiendo ropa de segunda mano.

Ahora, este boliviano de 39 años, nacido en Cochabamba, vuelve a estar en los reflectores, pero por buscar la vicepresidencia de Bolivia de la mano de Rodrigo Paz, el senador que dio la sorpresa al quedar primero en las elecciones del domingo, aunque sin los votos suficientes para imponerse.

Paz y Lara buscarán ahora convencer a los bolivianos que son la mejor opción en el balotaje del 19 de octubre.

De hecho, el mismo lunes Lara comenzó su carrera rumbo a la segunda vuelta. Acudió a El Alto, vecina a La Paz y una ciudad que por años fue considerada un bastión del expresidente Evo Morales, el primer presidente indígena del país (2006-2019).

“¡Lara, amigo, el pueblo está contigo!”, le gritaban decenas de sus partidarios que se aglomeraban para verlo y escucharlo, muchos de ellos jóvenes de origen aymara. Algunos decían que él y Paz son “el binomio del pueblo”, mientras Lara les respondía que ellos era sus “guerreros de Dios”.

El expolicía es conocido popularmente en Bolivia como el “Capitán Lara” o simplemente “capitán”, un hombre dispuesto a luchar contra la corrupción en la fuerza de seguridad y en otros sectores como el Poder Judicial, y a terminar con los problemas que muchos bolivianos achacan a 20 años de gobierno del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

Está casado y tiene cuatro hijos. Su esposa, Diana Romero, es candidata a diputada.

Según los analistas políticos, el carisma y la humildad de Lara han logrado una conexión con muchos indecisos que en la primera vuelta electoral del domingo se inclinaron por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), la fuerza con la que compite.

 

