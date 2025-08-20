Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |PARA ACORDAR CON HAMÁS UNA TREGUA EN GAZA

Israel exige la liberación de “todos los rehenes”

20 de Agosto de 2025 | 03:36
Israel sigue exigiendo la liberación de “todos los rehenes” secuestrados en Gaza, según indicó ayer un alto funcionario gubernamental de ese país, luego de que Hamás aceptara una nueva propuesta de tregua que prevé el regreso de los cautivos en dos etapas.

Por su parte, mediadores del conflicto entre Israel y Hamás -Egipto, Qatar y Estados Unidos- esperan aún una respuesta oficial israelí a la iniciativa. Qatar se mostró optimista por esta nueva proposición, que subrayó es “casi idéntica” a la versión precedente aceptada por Israel. La nueva propuesta aprobada por Hamás prevé una tregua inicial de 60 días y la liberación de rehenes en dos tandas como antesala a un acuerdo definitivo para terminar con la guerra. “No podemos afirmar que se haya producido un avance decisivo, pero creemos que es un punto positivo”, expresó el vocero de la cancillería qatarí, Mayed al Ansari. Sin embargo, un alto funcionario israelí afirmó que el país “no cambió” su política y continúa reclamando la “liberación de todos los rehenes”, conforme a los principios establecidos por el gobierno de Benjamín Netanyahu para poner fin a la guerra. “Estamos en la fase final decisiva contra Hamás y no dejaremos atrás a ningún rehén”, sentenció la fuente.

En los casi dos años de conflicto en la Franja de Gaza, las partes beligerantes han mantenido diálogos intermitentes indirectos que permitieron dos breves treguas y la liberación de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos, pero no han logrado alcanzar un cese el fuego duradero. Según la prensa israelí, la respuesta a la propuesta debería llegar “antes de que termine la semana”. El texto de la propuesta se basa en un plan anterior del enviado estadounidense Steve Witkoff: la liberación de diez rehenes vivos y los restos mortales de 18 fallecidos a cambio de un alto el fuego de 60 días y negociaciones para poner fin a la guerra, informó la radio pública israelí Kan. “La cuestión del desarme de Hamás se debatirá durante el alto el fuego”, según esa emisora. “Hamás y las (otras) facciones esperan que Netanyahu no ponga obstáculos ni trabas” a la aplicación del acuerdo, declaró Izzat al Rishq, miembro del comité político de Hamás.

 

