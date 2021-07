Provincia evalúa prohibir el ingreso de no vacunados en bares y restaurantes

Desde la Provincia admitieron hoy que se evalúan más medidas para frenar los contagios de coronavirus, sobre todo por el avance de la cepa Delta en todo el mundo. Una de ellas, que ya se implementa en Francia, es la de prohibir el ingreso a bares y restaurantes a personas que no se vacunaron.

Así lo admitió el propio jefe de Gabinete Carlos Bianco: “Es una posibilidad que estamos estudiando. Hoy la normativa, que vence el 6 de agosto, no lo habilita, pero lo estamos estudiando como una posibilidad". Y agregó: "Es una buena medida, una medida inteligente”.

Cuando lo consultaron en radio "Futurock" sobre la política sanitaria francesa, por la cual se le prohíbe la asistencia a personas no vacunadas el ingreso a restaurantes, bares, conciertos, museos y otros lugares habitualmente elegido por los más jóvenes, el funcionario dijo que “apunta a un problema que nosotros no estamos teniendo de manera masiva en la provincia de Buenos Aires; los jóvenes en Francia no se quieren vacunar, no se anotan, y a ese público cuando le ponés la obligatoriedad de vacunarse para ingresar a los lugares que le gustan lo terminan haciendo”.

Cabe resaltar que el presidente de Francia, Emmanuel Macrón, había dicho que “no tengo ninguna intención de sacrificar mi vida, mi tiempo, mi libertad y la de mis hijas por quienes se niegan a vacunarse. Esta vez se quedan ustedes en casa, no nosotros”.

Por otro lado, esta tarde el gobernador Axel Kicillof encabezará una conferencia de prensa para dar cuenta sobre la situación epidemiológica en territorio bonaerense. La misma tendrá lugar a las 16 en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno. Uno de los temas que podría tocar es la vacunación de chicos y adolescentes, sobre todo teniendo en cuenta la reciente llegada de 3.5 millones de dosis de vacuna estadounidenses del laboratorio Moderna, las cuales se informó que es inminente el aval internación para ser aplicadas a la población de menores de 18 años.

También se informó hoy que esta tarde llegarán a la Argentina dos vuelos con 2.117.700 de vacunas, entre las provenientes de China con 768.000 dosis del laboratorio Sinopharm y las que vienen desde los Estados Unidos con 1.349.700 inoculaciones de AstraZeneca. De esa forma el país habrá recibido más de 38 millones de inmunizaciones para continuar avanzando con el Plan Estratégico para la Vacunación contra el Covid-19.

En primer lugar, tocará suelo argentino a las 18.50 el avión de Latam cargo identificado como UC1101 que transporta 1.349.700 dosis del suero desarrollado en conjunto por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca y cuyo componente activo se produce en el país. Luego, alrededor de las 19, llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el vuelo de Aerolíneas Argentinas AR1087 que viene desde Beijing con 768.000 dosis del laboratorio Sinopharm. Se trata del séptimo vuelo de la línea de bandera de un total de 10 viajes previstos durante julio hasta llegar a las ocho millones de inyecciones.

Las 2.117.700 inoculaciones que llegarán hoy se suman a las 36.291.730 dosis que arribaron hasta el momento al país, con lo que se llegará a las 38.409.430 vacunas. El viernes pasado llegaron, en dos vuelos de Aerolíneas Argentinas, 3.500.000 vacunas contra el COVID-19 del laboratorio Moderna que fueron donadas por el gobierno de los Estados Unidos.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta esta mañana se distribuyeron 30.295.044 dosis de vacunas en todo el territorio, al tiempo que se aplicaron 27.430.531. De ese total, hay 22.030.134 personas inoculadas con la primera dosis, y 5.400.397 cuentan con el esquema completo de vacunación.