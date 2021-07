41 años del lanzamiento del álbum de AC/DC, Back in Black

El 25 de julio de 1980 se lanzaba el álbum de AC/DC, Back in Black.

Es el séptimo álbum de estudio de la banda australiana de hard rock. Fue grabado en Bahamas y, por segunda vez, producido por Robert “Mutt” Lange, habiendo sido Highway to Hell la primera ocasión. En este disco figura por primera vez Brian Johnson como vocalista, quien sustituyó a Bon Scott tras su trágica muerte. El álbum está dedicado a Bon Scott, la portada del disco (el logo de AC/DC sobre un fondo negro) es un claro homenaje al cantante fallecido.

Back in Black contiene diez canciones, siendo algunos de los éxitos más grandes de la banda, como "Shoot to Thrill", "Hells Bells", "You Shook Me All Night Long" o el homónimo "Back in Black". Es el álbum más vendido de la banda, así como también es el segundo álbum de mayor venta realizado por un grupo musical. La canción "Back in Black" fue clasificada en el número 187 dentro de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de Rolling Stone, y el sencillo "Shoot to Thrill" es considerado la canción más lograda de la banda. El álbum se colocó en la posición 73 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de Rolling Stone.