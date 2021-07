Gimnasia, que busca rodaje, cayó 1 a 0 ante Independiente en su segundo amistoso

Gimnasia cayó ajustadamente y sobre el final por 1 a 0 con Independiente, en lo que fue el segundo amistoso de pretemporada que se jugó en la mañana de ayer en el Estadio “Libertadores de América”. Fueron dos tiempos de 40 minutos cada uno los que se jugaron en Avellaneda, donde ambos equipos tuvieron chances de gol pero no estuvieron finos a la hora de la definición.

El encuentro por momentos se hizo friccionado en el medio, muy cortado, y con pocas llegadas sobre los arcos.

Y recién a dos minutos del final del encuentro, el Rojo pudo sacar una ventaja por intermedio de su goleador, Silvio Romero, que le sirvió para imponerse 1-0. Tras un centro desde la derecha de Fabricio Bustos, la pelota cruzada sobró a todos y por atrás entró Romero, que tras pararla, definió ante Rodrigo Rey.

A la baja por lesión de Johan Carbonero (ruptura fibrilar aductor izquierdo), a último momento tampoco jugó uno de los refuerzos, Guillermo Fratta, por padecer un golpe en el cuádriceps derecho, al estar dolorido se prefirió no arriesgarlo. Por eso ingresó el juvenil Bruno Palazzo para hacer dupla central con Guiffrey.

Hasta el momento fueron dos pruebas para los dirigidos de Mariano Messera y Leandro Martini, que si bien tienen un equipo ideal en la cabeza, todavía no lo han podido poner en la cancha. Ayer por ejemplo no estuvieron tres que serán titulares como el uruguayo Fratta, el colombiano Carbonero y el último refuerzo, Luis Miguel Rodríguez. El Pulga ayer tuvo su tercer entrenamiento y está buscando su puesta a punto física, y solamente hizo trotes en Avellaneda junto a Maximiliano Coronel, otro de los que está dejando atrás una lesión. Tampoco jugó Matías Melluso, que volvió a hacerlo para los suplentes teniendo en cuenta que no podrá estar en el debut por tener que cumplir con una suspensión.

Para la dupla es importante que el equipo vaya sumando fútbol y desarrollando la idea de juego que quieren y en ese sentido también tuvo sus primeros minutos con los titulares otro de los refuerzos, Nicolás Colazo, pero está claro que al equipo le falta encontrarse en el juego y también a la hora de generar peligro.

Además de esperar por tener juntos a Melluso, el Pulga, Carbonero y Fratta cosa que en la víspera no ocurrió, se aguarda la llegada de un volante central, un delantero de área y un lateral derecho, ante las bajas de Víctor Ayala, Lucas Barrios y Marcelo Weigandt, respectivamente. Esto, terminaría de redondear el equipo que Messera y Martini quieren.

TAMBIÉN HUBO DERROTA DE LOS SUPLENTES

En el segundo encuentro jugado en Avellaneda (también fueron dos tiempos de 40 minutos), el Rojo se impuso 2 a 0, con goles de Jonahan Herrera y Gastón Togni.

En este partido, el Lobo formó con: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Tomás Fernández, Rodrigo Gallo y Matías Melluso; Ignacio Miramón y Nicolás Colazo; Franco Jara, Matías Pérez García y Maximiliano Comba; Nicolás Contín.

En el segundo tiempo Ivo Mammini reemplazó a Contín, Franco Torres a Jara, Tomás Durso a Insfrán y Antonio Napolitano a Colazo.