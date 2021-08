Manes: "No se puede ganar sin hacer autocrítica"

El precandidato a diputado nacional por el espacio Dar el Paso, que integra la alianza Juntos en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, aseguró hoy que encabeza "una lista plural" integrada por dirigentes de distintos espacios opositores que pretenden "hacer una autocrítica para ganarle al modelo kirchnerirsta".



"Esta es una lista plural, diversa, que la integra gente del PRO pero también el peronismo, el radicalismo, el progresismo y viene a darle una nueva identidad a la oposición porque nosotros queremos ganarle al modelo kirchnerista y no se puede ganar sin hacer autocrítica e ir con lo mismo”, señaló Manes durante una recorrida por San Isidro y San Martín.



Y en ese sentido, remarcó: "Dar el Paso es un espacio en el cual hay experiencia en gestión y gente nueva que conoce y siente a la provincia". La gente está con dolor y por eso tomé la decisión de unirme a este proyecto”.



"Lo que estamos viendo cuando recorremos el conurbano y el interior de la provincia, es que hay dolor y frustración por décadas de decadencia más una pandemia que complicó las cosas. Así que el desafío de todos es unirnos y transformar la resignación y la frustración en esperanza” subrayó.



El neurólogo se mostró preocupado ante gente que le expresaba "resignación y desperanza" ante la realidad social.



"La gente no cree en nada, los chicos sobre todo. Tenemos una deuda de inspiración con los jóvenes en la Argentina. Ellos no creen en la política, no creen en la educación como sinónimo de movilidad social. Nosotros creíamos en la honestidad, en la educación, en el trabajo para progresar. Hoy todo eso se perdió y hay que reconstruir la esperanza y eso lo tenemos que hacer entre todos”, puntualizó.