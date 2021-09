Para Tolosa Paz fue "una cachetada" el resultado y le pidió al Presidente "tomar el toro por las astas"

Victoria Tolosa Paz, candidata a diputada nacional en la Provincia por el Frente de Todos y concejal platense, habló de la dura derrota registrada ayer en las PASO, las cuales calificó como “una cachetada”. En ese sentido, y en sintonía con el discurso de ayer del Presidente Alberto Fernández (vea: https://www.eldia.com/nota/2021-9-13-5-32-41-alberto-f-sobre-la-derrota-hay-que-escuchar-a-la-ciudadania--politica-y-economia) y con las declaraciones que hoy brindó el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero (vea: https://www.eldia.com/nota/2021-9-13-8-53-0-cafiero-tras-la-derrota-el-gobierno-nacional-esta-comprometido-a-escuchar-el-mensaje--politica-y-economia), dijo hoy que “con las herramientas que usamos hasta ahora no alcanza”, al tiempo que admitió que le pidió al mandatario “tomar el toro por las astas” con el objetivo de conseguir un mejor resultado en noviembre.

La primera en la lista del FdT, en una entrevista que le realizaron esta mañana en "Somos Radio", aseguró que "está claro que el descontento se expresa. Cuando una sociedad está descontenta es que la política de quienes gobernamos, porque esa es la herramienta que tenemos hoy, no pudo transformar la vida". Además manifestó que "me parece que hay un presidente y gobernadores van a tener que tomar el toro por las astas y empezar a trabajar sobre la resolución de los problemas”.

Tolosa Paz reconoció que fue un voto contra el Gobierno por “los enojos e insatisfacciones”, pero resaltó que hay que tener “humildad” para leer los resultados y de cara al futuro planteó que “las herramientas tienen que ser diferentes” para solucionar los problemas.

“Está claro porque el resultado está en las urnas. Más allá de lo que digamos, el mensaje no llega”, manifestó la candidata del oficialismo. Y agregó: “No hay margen a escapar al resultado y creo que el Presidente ayer lo ha tomado, se ha hecho cargo de la derrota electoral, tomando él únicamente la palabra, no quiso compartir con el Frente. Los del Frente estábamos ahí arriba y solo quiso hablar él, para decir ‘yo soy el presidente de la Nación y acá hay un resultado adverso en toda la Argentina, me voy a poner al hombro y voy a tomar esa demanda’”.

Por último reconoció que lo ocurrido ayer en las PASO se trató de un voto “contra el oficialismo, casi en todo el país”.