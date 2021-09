El Dipy habló de los resultados en las PASO y no perdonó: "A casa y a curar esa...”

El Dipy no desaprovechó la oportunidad para expresarse tras los resultados de las PASO. El cantante, a través de las redes sociales, aseguró que está “contento” por la derrota que sufrió el Frente de Todos y dijo: “Yo no tengo que proponer nada. Soy Ciudadano. No soy político. Me chupa un huevo quien ganó. Lo que importa es que perdieron ustedes. A casa y a curar esa cola”.

“Me jugué mi carrera. Me jugué que me puteen por acá un montón de gente que me escuchaba y era Kirchnerista. Discutí con mis representantes, amigos, gente de mi rubro, colegas, periodistas, etc. por hablar de política y sigo acá. Y voy a seguir luchando. Por mis hijos, por los tuyos, por mi familia, por la tuya. Porque por más que cante cumbia y no tenga secundario, yo no me olvido que este país me dio todo. Así que yo estoy en deuda con él”, había expresado anteriormente El Dipy. Además sostuvo que “voy a poner el pecho por cada pedazo de tierra de este suelo. Porque es mío. Porque es nuestro. No es de mil boludos. Es nuestro. Es nuestro hay que cuidarlo y defenderlo. Con o sin secundario. Con o sin plata. Siempre de pie. Nunca de rodillas. Gracias a todos por el aguante”.

Por otro lado, también tuiteó mientras se desarrollaba el acto del Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “La cara de orto de Cristina. Éxtasis”, escribió.

Cabe recordar que tiempo atrás El Dipy se mostró en contra de las políticas del Gobierno e incluso se habló de una posible candidatura en estas Primarias, aunque finalmente no se dio. El propio piloto de TC había declarado: “¿En serio pensaron todo lo que se dijo ayer de mi? ¿Qué iba con este y con el otro? No estoy con peronistas ni con radicales ni con JxC. Estoy solo. Sin 1 peso. Si querés entrar en política, tenés que transar. Yo no transo, prefiero armarme un partido propio antes”. Y había dicho que “si algún día puedo juntar la plata para armar un partido y llegar, firmo adelante de todas las cámaras de televisión y ante escribano público que dono, todos los meses que cobre, el 100% de mi sueldo a una escuela distinta”.