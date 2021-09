Informe Pincha: Estudiantes se prepara para recibir a Argentino en 1 y 55

El entrenador del Pincha, Ricardo Zielinski, se encuentra por estas horas analizando quiénes serán los nombres que conformen el 11 que el lunes recibirá a Argentinos y es la presencia del volante central Jorge Rodríguez, que presentó algunas molestias y será evaluado hasta el domingo, la gran incógnita.

Zielinski puntualizó que de no llegar en condiciones el “Corcho” el reemplazante saldrá de David Ayala o Juan Manuel Sánchez Miño, y remarcó: “los dos son buenas alternativas, tienen características diferentes pero se sienten cómodos de internos y han jugado buenos partidos cuando les tocó estar”.

El técnico albirrojo dijo que “busco no analizar resultados sino rendimientos. A veces no es necesario perder para pensar en cambios. Quería ver a otros muchachos y lo quería hacer en competencia. Por eso me decidí el otro día por Aguirregaray, Pellegrini y Del Prete. Tal vez ahora necesitemos otra cosa”.

El equipo realizó una práctica de fútbol en el estadio y el técnico aguardará la evolución de Rodríguez para confirmar la mitad de la cancha y además definir la dupla de ataque, y ahí Gustavo Del Prete o Jaime Ayoví disputan un lugar para acompañar a Francisco Apaolaza.