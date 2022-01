Bronca por el trámite de reimpresión de licencias de conducir en CABA: "Me dejó sin vacaciones"

A fines del año pasado, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que prorrogó por dos años la vigencia de las licencias de conducir con fecha de vencimiento desde el 1 de enero de 2022 hasta el 14 de febrero de 2025, y cuya fecha de expedición original fue anterior al día 17 de marzo del año 2020, se informó oficialmente.

Los titulares de las licencias con vencimiento desde 1 de enero 2022 que ingresen en esta prórroga deberán gestionar de manera obligatoria la reimpresión de su tarjeta plástica con la nueva fecha que indica la validez de la misma. Este trámite se realizará de forma exclusivamente online y podrá cumplirse a partir de los 30 días que anteceden al vencimiento original.

Puntualmente, sobre los casos en el que el registro tiene fecha de caducación para este año, un conductor estalló de bronca por las trabas para poder completar el trámite y las consecuencias personales de cara precisamente a las vacaciones. "Mi carnet se vence el 15 de enero, por lo que el trámite de reimpresión lo comencé a realizar el 3 de este mes, tal como se indicó. Lo que no se tiene en cuenta, es que sabiendo como es el mes de diciembre, que entre feriados, Fiestas y asuetos, los días hábiles se reducen a casi la mitad de un mes normal. Entonces, ¿qué pasó? vence mi licencia en cuestión de horas y no sé absolutamente nada sobre mi carnet", contó con bronca y fastidio, Ricardo.

El hombre amplió su enojo y se explayó: "Si bien no está mal que el trámite sea digital y de manera remota, lo que sí quedamos desamparados es que no existen canales de comunicación para saber en qué situación está el trámite por ejemplo" y remató: "En la Dirección General de Licencias no atienden los teléfonos, no responden los mails y no presta servicios de atención al usuario".

Otra cosa que señaló el vecino la única modalidad para hacerse del nuevo plástico. "Además bastante complicado es que la envían mediante correo y no existe la modalidad de retiro presencial. Por lo que hay que estar pendiente varias semanas de estar en el domicilio para recibirla".

La gota que rebalsó es las consecuencias y el drama personal en el que derivó esta situación para Ricardo: "Teníamos planeado un viaje para el día 19 de enero y con reservas realizadas. de no tener el registro, no vamos a poder viajar, literalmente me arruinaron las vacaciones".