¿Qué les pasa al home banking, cajeros y Cuenta DNI del Banco Provincia? Quejas por fallas

Los usuarios de los sistemas online del Banco Provincia se encuentran preocupadas por las fallas que presentan y que les impiden realizar operaciones. Tanto los cajeros automáticos, como el home banking y la utilización de la Cuenta DNI son blanco de las quejas de los usuarios debido a que muchos aseguran que no las pueden utilizar.

En las redes sociales, explotaron los mensajes. "Banco Provincia, no puedo transferir desde cuenta DNI error C47 que es??? que pasa?", "No funciona nada ni transferencia x homebanking desde la mañana @bancoprovincia. En algún momento se va a solucionar??", "Bien el Banco Provincia, cajeros automáticos caídos en toda la Provincia" y "#cuentadni no funciona. Que pasa?? Necesito urgente!! por que no funciona?", fueron algunas de las quejas en Twitter.

Sin dar mayores detalles, a los clientes les llega el siguiente mensaje: "Te informamos que por motivos ajenos a Banco Provincia se ve afectado el funcionamiento de la red de cajeros, la Banca Internet Provincia BIP y Cuenta DNI".

Finalmente, desde la entidad se aclaró que fue "un problema de Red Link que ya se estaría solucionando."

Chiques de @bancoprovincia se les escapa la tortuga. Tengo toda mi economía parada porque tengo toda mi plata en la cuenta y a ustedes se les cae el sistema — Pablo Perrone (@PabloMPerrone) October 19, 2022