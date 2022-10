Mauricio Macri disparó contra Facundo Manes: "Agrediendo les va a ir muy mal"

En medio de una entrevista sobre su nuevo libro "Para qué", el expresidente Mauricio Macri disparó fuerte contra Facundo Manes para ponerle más pimienta a la interna de Juntos por el Cambio. Además de referirse a su rol electoral de cara a las próximas presidenciales de 2023 y asegurar que trabaja para que su partido recupere el poder político, desestimó las críticas del diputado, quien había declarado que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex mandatario comparten características.

"Yo tengo mi ego bien colocado, no estoy para hacerme cargo del ego nadie. Lo que sí recomiendo es que aprovechen los tiempos de las Cristina Pérez (la periodista que le realizaba el reportaje para Radio Rivadavia) para hablar de ideas y valores, ahí pueden conseguir algún voto, pero agrediendo a otro de la coalición les va a ir muy mal", sostuvo Macri. Y agregó: "Los argentinos no creen que haya puntos en común entre la expresidente y mi persona. Solo quiero discutir ideas y valores para entender por qué volvemos al gobierno. No estoy con la mía".

En ese sentido dijo que "estoy preocupado porque volvamos al poder con la coherencia que no tuvimos en 2015, cuando nos juntamos un rato antes con una consigna, 'defender la república'. Entonces no teníamos claro un modelo de desarrollo, un debate interno, y eso fue un obstáculo. Hoy, debemos concentrarnos en las ideas, no estoy para hacerme cargo del ego de nadie".

Sobre el papel que tendrá en la carrera presidencial de 2023 manifestó que "trato de decidir por día y vivo el momento. Hoy siento que estoy bien, me siento cómodo, y me siento cerca, estoy caminando el país, y no estoy para eso", aunque aclaró que no especula con el triunfo sino que apunta a dialogar con los argentinos que apuestan al cambio. "La gente cree que todo es especulación, yo soy de las personas que no. Las siento y las hago", sostuvo Macri, quien dijo que ve al poder como "un instrumento para hacer", y que le permitió reconocer sus limitaciones. "No hay nada más maravilloso que el poder. Siempre he puesto mi energía en hacer lo que aquellos que me dieron el poder esperaban de mi", indicó el ex jefe de Estado.

En torno a la interna entre Patricia Bullrich, titular del PRO, y Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad, precisó que "el que quiera ser presidente de la Argentina debe enfrentar a todos aquellos que están fuera de la ley. La gente elegirá al que está mejor parado. O estamos dentro de la ley o no hay futuro". Luego agregó: "El futuro presidente debe estar muy bien parado, debe tener mucha convicción, coherencia porque obviamente van a volver con las piedras. Esta vez, hay mucha más convicción que no hubo en el 2015 que piden tener más cambios".