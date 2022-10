Un festival de memes por la caída mundial de WhatsApp: ¿qué dijo la empresa?

Millones de usuarios de todo el mundo se han quedado hoy durante cerca de dos horas sin el servicio de WhatsApp, que ha sufrido una caída a nivel mundial. Poco antes de las 4 de la mañana (hora de nuestro país) la popular aplicación de mensajería instantánea comenzó a sufrir incidencias que fueron reflejadas por las principales páginas que monitorean en tiempo real el funcionamiento de las principales redes sociales, servicios de telefonía y servicios de internet.

La "caída" del servicio de WhatsApp se ha prolongado hasta pasadas las 6, cuando los usuarios han comenzado progresivamente a recuperar el funcionamiento normal de esta aplicación, primero en sus teléfonos móviles y posteriormente en sus tabletas y ordenadores a través del servicio WhatsApp Web.

La página Downdetector, que monitorea en tiempo real esas incidencias, ha reflejado cómo se comenzaron a registrar sobre las 6:54 GMT, momento a partir del cual miles de usuarios de todo el mundo empezaron a dejar constancia de los problemas con esta aplicación. Los usuarios dejaron de recibir las notificaciones de confirmación de lectura de sus mensajes (el doble tic azul) y acabaron por no poder ni enviar ni recibir mensajes durante ese tiempo.

"Sabemos que la gente ha tenido problemas para enviar mensajes en WhatsApp hoy", ha comunicado un portavoz de la compañía, que ha informado de que el problema había sido ya solucionado y ha pedido disculpas a los usuarios por las molestias que han sufrido. Horas antes, la propia compañía había comunicado que era consciente de que "algunas personas" estaban teniendo problemas para enviar mensajes y había informado de que estaban trabajando para restaurar el servicio para todo el mundo "lo más rápido posible".

Las principales incidencias comunicadas por los usuarios y registradas en la citada página web (Downdetector) se refieren a problemas en el envío de mensajes; al funcionamiento normal de la aplicación; a conexiones con el servidor y a problemas en el sitio web de la aplicación. Durante el tiempo que la aplicación ha estado "caída" se han sucedido los reportes de usuarios que comunicaban las incidencias a través de ese sitio web: lo han comunicado unas 30.000 personas en España; más de 200.000 en Alemania; o 69.000 en el Reino Unido.

La aplicación WhatsApp, que cuenta con cerca de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, permite enviar y recibir mensajes por internet, por lo que ha sustituido y desplazado en muchos casos a otros servicios tradicionales como los SMS. Desde que han comenzado a registrarse las incidencias en esta aplicación han comenzado a sucederse también los mensajes en otras redes sociales, y la "caída" se ha convertido en "tendencia" y el asunto se ha convertido en el más comentado por los internautas.

Durante varias horas, los "memes" y los chistes sobre esta caída se han repetido en las principales redes sociales, referidos muchos de ellos a la ironía que supone acudir a otras redes para comprobar que una de las más populares y utilizadas en el todo el mundo estaba en efecto sufriendo problemas. Esta es una selección de los más graciosos:

