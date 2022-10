Líneas aéreas, en llamas por el nuevo impuesto

Como ya lo habían advertido antes de su tratamiento, las líneas aéreas rechazaron de plano la creación de la nueva tasa aeroportuaria que se les cobrará a los pasajeros, tanto de vuelos nacionales e internacionales. El artículo que la impulsó fue aprobado por un solo voto. Lo había incluido a último momento el oficialismo en el proyecto de ley del Presupuesto 2023, al que Diputados le dio media sanción en la madrugada del miércoles.

Sorpresa y malestar fueron las reacciones de los ejecutivos de las empresas de low-cost como las internacionales que operan en la Argentina ante la iniciativa que ahora deberá ser tratada por el Senado. Aseguraron que antes de que llegue el proyecto al recinto no estaban al tanto de la inclusión de este ítem en el tratamiento de la iniciativa, que implicaría adicionar, por ahora, $250 al costo actual de los pasajes en avión. En el sector, calculan que, con este tributo, el fisco recaudará $4.000 millones el año próximo.

Desde las aéreas, adelantaron que, el avance de esta tasa significará un golpe más para la industria, que ya afronta “una alta carga tributaria”, en un contexto en el que el sector, aseguran, intenta recuperarse de la pandemia, pero que aún no logra reactivarse del todo, especialmente en el segmento internacional.

Hoy, del precio total que se abona en un ticket de un vuelo internacional, a la tarifa aérea se suma un 112% de impuestos y tasas.

La reacción en el sector fue un rechazo unánime. “Parece poco y tratan de que pase desapercibido, pero se está encareciendo cada vez más la posibilidad de volar: $250 aproximadamente para el próximo año sumarían u$s 40 millones que los pasajeros van a tener que pagar con este nuevo impuesto”, aseguró Mauricio Sana, CEO de Flybondi.

“¿Y luego, qué nuevos impuestos se crearán? Estoy convencido de que hay una manera eficiente de operar sin sobrecargar a los pasajeros con tributos. E insisto con que hace falta políticas claras de largo plazo que incentiven el mercado, y no que lo presionen con impuestos y tasas que solo logran que cada vez menos personas puedan acceder a un ticket”, sostuvo en diálogo con El Cronista.

recordaron que el peso que tiene la alta carga tributaria para la industria fue motivo de debate en la última conferencia de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), que se llevó a cabo la semana pasada en el hotel Hilton de Puerto Madero. En un panel que reunió a CEOs de las low-cost que operan en la región, los ejecutivos hicieron hincapié en la necesidad de disminuir las tasas que se cobran para bajar los costos operativos y, en consecuencia, ofrecer precios más atractivos al público.

En ese marco, Sana expresó: “Buscamos ser eficientes y no cargar de costos a los pasajeros. Si no logramos entender eso, no vamos a alcanzar un crecimiento de los viajes per cápita. Hoy, la Argentina está en un promedio de 0,6 viajes en avión por persona y observamos que hay potencial para que se ubique por encima de 1”.

El monto

La norma establece un monto fijo que determinará el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuyo valor no podrá superar el equivalente a 0,25% del sueldo básico del grado jerárquico de Oficial Principal del Escalafón General del Personal Policial de la PSA, es decir un máximo de $250, que se calculan sobre el salario de referencia que hoy en día se ubica en torno a los 100 mil pesos.