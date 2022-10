El difícil momento que vienen atravesando las finanzas

eleconomista.com.ar

Las finanzas están pasando por un momento ciertamente difícil. Algunos analistas advierten que estamos como en el arranque de la crisis internacional de 2008. Y economistas más puntillosos, que hacen las cuentas más en detalle, afirman que estamos como a fines de los años ‘20 del siglo pasado, un momento absolutamente intrincado que terminó en el crack de 1929.

Sólo por simplificar, puede decirse que los problemas mundiales están centrados en dos situaciones: una inflación que se autoindexa a pesar de las subas de tasas de interés y un Vladimir Putin que parece perder la guerra en el campo de batalla, pero hace jugadas kamikaze que nadie puede predecir dónde terminan. Y en Argentina el desgobierno llega a proporciones que no se tienen en la memoria, tuvimos un setiembre trágico, esperemos que octubre no se prenda fuego.

En el exterior, la evolución de las economías es muy dispar. EE UU sigue con el empleo muy firme y con una inflación núcleo difícil de perforar. Japón está en recesión desde hace un año. China desacelera. Y Europa se está por meter en la zona fría del año, con Putin manejando los hilos del gas. Hay países como Alemania o Gran Bretaña con niveles de actividad muy bajos ya con crisis sociales. Italia experimenta una corriente nueva con Georgia Meloni. Todo es incertidumbre.

Elecciones y mercados

Una de las economías que mejor venía funcionando, la de Brasil, enfrentó el domingo una elección histórica y su resultado será decisivo para la reacción del real y de la Bolsa de San Pablo, dos focos con mucha incidencia en la Argentina. Y dentro de cinco semanas se vota en EE UU (medio término, con riesgo para Biden que las dos cámaras del Capitolio queden en manos de los Republicanos). Unos días antes de las elecciones estadounidenses, se reunirá la Fed y ahí anunciaría que la tasa corta, que ya está en 3,25%, podrá subir otros 75 puntos básicos hasta 4%. El viernes las tasas largas de la Fed ya estaban en esa zona (4,1% anual a 1 año, 4,1% a 5 años, 3,8% a 10 años y 3,8% a 30 años) con el dólar mundial subiendo contra todo.

Del otro lado del Atlántico, Putin ya se anexó territorios, hay dificultades en el gasoducto que viene de Rusia, por lo que toda la industria del norte de Europa está complicada. Eso va a mantener caro el gas licuado (malo para la Argentina, ya que el gasoducto que viene de Vaca Muerta, además de soportar un paro, no estará terminado hasta agosto). El BTU bajó de US$ 85 a US$ 40, pero será complicado que baje de ese nivel y desde marzo los argentinos tendremos que volver a comprar barcos gasíferos con valores todavía muy elevados.

La gran pregunta que se hicieron en los focos de análisis financieros es cuán cerca está la cumbre del actual súper dólar. Y operadores de varios bancos de inversión importantes creen que tenemos por delante al menos otro semestre con el dólar fuerte, ya que ven las tasas largas norteamericanas entre el 5% y el 9% anual, como en el “fenómeno Volcker” en los ‘80, que llegó al 16% anual, algo que sería trágico para las inversiones de riesgo y para los mercados emergentes.

El Fin del dólar soja

En Argentina, mientras tanto, el “dólar soja” terminó con un efecto secundario cantado: el Banco Central pudo juntar algunos dólares, pero menos de los que se esperaban. En septiembre se liquidaron porotos por US$ 8.123 millones con la venta de 13,7 millones de toneladas, por lo que los silos quedaron semi vacíos. Pero contra lo que pudiera esperarse, en semejante mes el Central sumó reservas brutas por sólo US$ 890 millones, el 11% de lo que se liquidó, por varios factores: pagos a organismos, operaciones de comercio exterior, devaluación del yuan e intervención en el mercado de cambios.

Y eso incentivó una fuerte demanda de todo los que se podía comprar para sacarse los pesos de encima y otro principio de corrida para el dólar. De hecho, organismos oficiales intervinieron fuerte en el mercado con operaciones con bonos, con un solo objetivo, frenar la nueva corrida hacia el dólar, apagar otro foco de incendio, con un pico de temor: el jueves 22 de septiembre el dólar ADR llegaba a $320, el valor más alto desde la corrida con Silvina Batakis de fines de julio.

Este fuerte impulso para el billete verde derivó en la decisión de anclar otra vez el tipo de cambio: frenaron la devaluación de los oficiales, el crawling peg es otra vez más lento. Así, plancharon artificialmente los dólares libres (con el viernes muy caliente) pero el dólar blue terminó el mes 0,7% abajo, a $288.

Semejante liquidación de porotos obligó al Central a emitir $1,6 billones, una parte fue absorbida vía Leliq, que ya abultan la deuda del Central a casi $9 billones. Y en el medio, apagando el incendio actual, Massa inició el “paga el que sigue”: organismos públicos le dieron los pesos recibidos por el Central y le compraron un dólar dual que le vencerá al próximo Gobierno, a dos meses de asumir un primer bono y en el último año de su administración el segundo.

Hay una masa gigantesca de deuda que vence entre junio y septiembre. Eso va a tener las PASO en el medio, y si no hay PASO, va a haber internas o encendida campaña electoral. Con semejante marco, los bonos argentinos acaban de sufrir la peor semana del año con un derrumbe del 11%, con el riesgo país arriba de los 2.700 puntos, subió 400 puntos en menos de tres semanas.

Con el contexto local e internacional de este momento, mucha gente siente que el dólar libre no está barato y prefiere comprar cosas, abastecerse de lo que sea. Por lo que los números del Central ya calculan para septiembre una inflación de más del 7% mensual (si eso es confirmado por el Indec ya habremos tenido tres meses seguidos con ese nivel de suba de precios, lo cual anualizado da 125%. Y octubre arranca picante: vienen subas en agua, gas, alquileres, expensas, prepagas, colegios privados y naftas (según parece, no logran segmentar las tarifas de luz y eso se posterga).