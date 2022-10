La reacción del oficialismo: ¿qué pasará con Batakis tras su visita a una tienda Apple en Nueva York?

La viralización del video que muestra a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, en una tienda de Apple en Nueva York no tendrá consecuencias políticas.

Al menos eso es lo que deslizaron desde el Gobierno, en medio de la fuerte controversia que tuvo su punto de partida en las redes sociales y traspasó a la vida real.

Desde el entorno del presidente Alberto Fernández no sólo ratificaron la continuidad de Batakis en el cargo sino que buscaron restarle importancia a lo ocurrido. "Pensar y plantear que se puede ir por un video de Twitter es un disparate", dijo alguien muy cercano al jefe de Estado.

Otro integrante del entorno presidencial aseveró que "no hay ninguna posibilidad de que deje su cargo", mientras coincidían con lo dicho por gente cercana a la ex ministra de Economía en cuanto a que no había realizado ninguna compra mientras estuvo en la tienda de Apple.

LEA TAMBIÉN VIDEO.- A Batakis la vieron en la tienda de Apple en Nueva York y estalló la polémica

La polémica estalló en redes sociales al recordar algunos de sus primeros conceptos a poco de haber asumido en reemplazo de Martín Guzmán, quien dejó el cargo de manera intempestiva durante un fin de semana. "Cuando uno hace compras en el exterior y esos dólares son los que debería haber ido al sector productivo, estamos dañando el futuro de todos los argentinos", dijo sobre las compras que realizan los argentinos en el exterior.

Además, afirmó que "el derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo".

Antes de cumplir un mes, y estando de viaje por Estados Unidos, hacia donde había viajado para reunirse con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, Batakis fue desplazada por Alberto Fernández para que asumiera Sergio Massa.