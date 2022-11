Una propuesta que invita a que la gente no vote cada dos años

El ministro del Interior, Wado De Pedro, afirmó ayer muy suelto de cuerpo: “soy partícipe de eliminar las elecciones intermedias y estoy trabajando fuertemente para ello”. Su argumentación: “cada gobierno, cada fuerza política que ofrece una propuesta de gestión tiene que tener cuatro años para desarrollarlo, entonces no puede haber una elección al año de haber asumido”. Es decir, legisladores, concejales y consejeros se renovarán cada cuatro años, si prospera este proyecto. Lo de “soy partícipe” significa que hay alguien más trabajando en esta patriada. El se suma, pero no es su autor. A cambio –todo es trueque en la política- añadió que no se opone a las PASO.

Los mensajes cifrados y los proyectos capciosos son parte de todo engranaje político. Es una práctica extendida esto de lanzar así, como de entrecasa, una propuesta de semejante volumen. El anuncio adquirió la apariencia de ser el inocente anhelo de un ministro de Gobierno que no quiere que la gente vote y elija tan seguido. Así de simple y concreto. No habló de razones económicas. El objetivo es otro: nada de andar evaluando y opinando cada dos años. Por qué someter a las pobres autoridades, cada dos años, al escrutinio del vecindario. El debate está instalado y si deciden declararlo e impulsarlo, es porque les conviene. El único plan de todo gobierno es perpetuarse. Los demás son fuegos artificiales. A Wado le cae como un guante lo que dijo el ruso, Koriakov, asesor de Boris Yeltsin:” La democracia está bien, pero sin elecciones es más segura”.