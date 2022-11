La agresión de Daniel Osvaldo al notero de LAM cuando preguntó por Gianinna Maradona

El ciclo de Ángel de Brito por América Tv, LAM, encontró a Daniel Osvaldo y no dudó en acercarse a hablar con el ex futbolista. Pero el movilero, Santiago, tuvo una mala experiencia y recibió una agresión de su parte.

Todo comenzó cuando la pareja de Gianinna Maradona se acercó a la zona de embarque, con rumbo aparentemente desconocido. Con micrófono en mano, el notero fue directo para no perder el tiempo: “¿Viajas al homenaje a Diego? ¿Vas a Roma?”.

Ante las consultas, el cantante respondió “no me sigas”, a vez que puso su brazo en lo que Santiago interpretó como una agresión y que él mismo admitió. “Pero bueno, no me empujes”, pidió el movilero. “No te empujé, te puse el brazo. No me sigas, laburas para alguien que no me cae bien. Chau”, siguió.

Luego de que Santiago explicara que era su trabajo preguntar, él volvió a la carga: “Ya me preguntaste y te dije que no. Tomatelas”, en tono amenazante.

Al regresar al piso, los integrantes de LAM intentaron tomárselo con humor. “No tenía ganas de hablar, Santi”, ironizó De Brito. “Si, pero por lo menos no se puso a cantar”, bromeó el movilero.

Luego, no dejaron pasar la actitud del famoso y recordaron su historial como agresor, en la pareja que formó con Jimena Barón. “A mi me daría miedo si me habla así”, aseguró Estefi Berardi. “No creo que agreda a una mujer… Si, tiene antecedentes”, cerró el conductor.