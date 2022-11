Julián Camino: ganar en el debut y aquel partido con Bosnia

Julián Camino fue ayudante de campo de Alejandro Sabella en el Mundial de Brasil 2014. Nadie mejor que él sabe lo difícil que es jugar el primer partido, el que rompe el hielo, el que da tranquilidad y seguridad para el futuro o te carga una mochila de cemento para los otros dos compromisos. De eso y muchos temas más habló en un mano a mano con este medio en la antesala del inicio del camino de la Selección en la copa del mundo de Qatar 2022.

-¿Qué recuerdos tenés del Mundial de Brasil y de los días previos al debut?

-Me acuerdo que había mucha expectativa. Queríamos los tres puntos dí o sí, los necesitábamos para empezar bien. Por suerte se dio y eso descomprimió un poco el clima. A diferencia de lo que sucede con esta Selección, nosotros los tuvimos concentrados 15 días en Ezeiza y 30 días en Brasil. En total estuvimos 45 días de trabajo en un Mundial que es mucho. Acá los muchachos terminaron de jugar en sus ligas hace poco tiempo y llegan un poco desgastados y hay varios jugadores tocados. Todas las selecciones están iguales: todos han perdido jugadores importantes.

-¿Por qué es tan difícil ese primer partido en un Mundial?

-Porque todos hablan de los partidos finales y a veces se pierde de vista la dificultad del primer escollo. Me acuerdo lo que sufrió Alejandro (Sabella) en el Mundial de Clubes. Todos le hablaban de Barcelona y él no paraba de pensar en el equipo coreano. Le pasó a River hace unos años: estaban todos de festejo por ganarle a Boca y perdieron contra un equipo de Emiratos Árabes. El Mundial es algo así, todos piensan en los octavos de final pero para llegar ahí hay que ganar el primer partido. Hablamos mucho con Carlos (Bilardo) de lo que sufrió cuando le tocó caer en el Mundial contra Camerún. Venían de salir campeones del mundo y esa derrota fue un casos. Además ganar te da más chances de ser primeros y así, en los papeles, evitar a Francia.

-En ese debut ante Bosnia ustedes cambiaron el esquema: pasaron de línea de 4 defensores a una de 5, ¿por qué?

-Porque seis meses antes habíamos jugado contra Bosnia en Estados Unidos, utilizamos una línea de 5 defensores y ganamos 2-0, sin Messi. ¿Qué pensó Alejandro (Sabella)? Con el mismo esquema, con Leo y ellos los mismos jugadores nos íbamos a sentir bien. Terminó el primer tiempo, ganábamos 1-0 pero no estábamos bien. Por eso cambió en el entretiempo. A veces pasa que pensás una cosa y sale lo contrario. A todos los equipos ese primer partido les cuesta.

“En el entretiempo contra Bosnia Sabella decidió cambiar él el esquema. No pasó nada raro”

-Se habló mucho de ese primer tiempo y de un fastidio de los jugadores. ¿Qué se puede saber ahora que pasó ya un tiempo?

-No hubo nada raro. Puede ser que algunos no se hayan sentido cómodos o aquellos que salieron estuvieran disgustados, pero nada raro. No hubo ninguna reunión ni planteo adentro del vestuario como se dijo en su momento. Lo decidió el técnico porque vio que los muchachos no estaban bien. Otros dicen “muero con la mía”. Fue muy inteligente Alejandro que supo cambiar.

-¿Qué te parecieron las declaraciones de Scaloni que dijo que los mundiales los ganan los equipos cautos?

-Los que piensan que los equipos que salen a atacar van a ganar el Mundial están totalmente equivocados. Los grandes equipos tienen que saber cuándo atacar y cuándo hacer otra cosa. Es una competencia muy corta: te hacen un gol y chau, se puede complicar darlo vuelta. No es una torneo largo o Eliminatorias que te da revancha en caso de tener un traspié. Siempre me acuerdo cuando jugamos los octavos de final y vino el agente de FIFA para preguntarnos a qué hora íbamos a dejar el estadio en caso de perder. No estaba en nuestra cabeza pensar eso, pero es obligatorio. Alejandro no quería contestarle.

-Scaloni pasó el mal momento de tener que decirle “no” a un jugador que acompañó el ciclo. ¿Cómo es ese momento?

-Es lo más complicado. Nosotros teníamos 26 jugadores concentrados y teníamos que dejar a tres afuera. Dos o tres días antes Sabella estaba mal, incómodo y con dolor de estómago. No era fácil decirle eso a un jugador. Cuando llegó ese momento hicimos una charla grupal. No fue mano a mano. Lo hablamos adelante de todos. En el año ‘86 el propio Alejandro vivió algo parecido cuando Bilardo optó por Bochini y Tapia. Les habló con el corazón. Fue un momento difícil.

-José Sosa había estado mucho tiempo con ustedes y se quedó afuera...

-Sí, un chico al que habíamos tenido mucho tiempo y que por culpa de papeles se perdió el Mundial de Clubes en Abu Dhabi. Alejandro lo adoraba. A último momento no pudo llevarlo a Brasil y le dolió mucho.

-¿Los habían etiquetado de defensivos a ustedes no?

-Siempre cargamos con la etiqueta de Estudiantes. A veces la prensa te pone un rótulo y no podés salir. Esta Selección lleva más defensores que otra y juega bárbaro. A veces no hay que mirar esas cosas. A Bilardo le decían defensivo y me acuerdo del mediocampo del Estudiantes de 1982 y no lo puedo creer. El periodismo nunca habló bien de nosotros porque lo atacaba a Bilardo. Antes eran tres jugadores menos y eso también complicaba a la hora de hacer una lista.

“Si hay algo que no me gusta de esta Selección es que llega muy bien. A veces es mejor pasar desapercibido”

-¿Cómo ves a esta Selección y qué te imaginás?

-La Selección se ha ganado un respeto muy grande. Los referentes de cada equipo nos dan como candidatos. Argentina, Francia, Brasil, Alemania... Otros difíciles son España, Inglaterra y Holanda. El Mundial pasado llegó Croacia y fue una sorpresa pese a tener un buen equipo. Hay que tener fe, sólo que no me gusta cómo llega esta Selección, está todo muy bien... No sé, a veces pienso que es mejor llegar en silencio y que no te conozcan, pero los muchachos han hecho las cosas muy bien.